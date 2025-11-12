Slušaj vest

Viši sud u Nišu ponovo je produžio pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski osumnjičenoj da je zloupotrebom službenog položaja oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona.

- Nepravnosnažnim rešenjem krivičnog veća Višeg suda u Nišu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije kojim je predsedavao predsednik suda, okrivljenoj je produžen pritvor za još 30 dana tako da po ovom rešenju može trajati najduže do 6. decembra 2025. godine. Pritvor je protiv okrivljene, u konkretnom slučaju jer su ispunjen objektivni uslov, u pogledu visine kazne koje su propisane za krivično delo za koje se okrivljena tereti - krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina. Veće je našlo da su ispunjeni su i subjektivni uslovi za dalje trajanje mere pritvora, imajući u vidu da su način izvršenja krivičnog dela i težina posledice koja se ogleda u velikoj vrednosti pribavljene imovinske koristi, doveli do uznemirenja javnosti koje je i dalje takvo da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka - saopštila je Kristina Perić, portparol Višeg suda u Nišu.

Dragana Sotirovski Foto: BETA/Amir Hamzagić

Složen predmet

U međuvremenu radi se na izradi odluke Višeg suda o optužnici koju je protiv Sotirovski podnelo Više javno tužilaštvo u Nišu. Ova pravosudna institucija saopštila je da je odluka doneta ali da će javnost o tome biti obaveštena kada bude dostavljena strankama u ovom postupku.

- Krivično veće je većalo i donelo odluku, u toku je njena izrada ali dok ona ne bude ekspedovana strankama nismo u mogućnosti da iznosimo sadržinu iste. U konkretnom slučaju radi se o složenom predmetu pa i sama izrada odluke zahteva određeno vreme - navode iz niškog Višeg suda.

Mada se sud još ne izjašnjava o odluci skoro sasvim je sigurno da je optužnica koja je podignuta još u avgustu, te u procesu ispitivanja vraćana tužilaštvu na dopunu, ovoga puta potvrđena. Ovo iz razloga što samo odluka o potvrđivanju zahteva duže vreme izrade dok svaka odluka kojom je odbijana njena potvrda donošena je bezo i o tome obaveštavana javnost. Međutim, i na tako povrđenu optužnicu branilac Sotirovski ima pravo žalbe Apelacionom sudu pa je tteško prognozirati kada će ona ući u sudnicu. Ono što je sigurno je da će na optuženičkoj klupi biti sama jer su četvorica njenih pomagača zaključila sporazume o priznanju krivičnog dela i izrečene su im kazne.

Sotirovski je, podsetimo, uhapšena 21. februara na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije da je izbegla raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova koje finansira grad Niš. Kako je tada saopšteno, ona je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala PR „Vodomonteri“ iz Lalinca i PD „Sim puk gradnja“ Malošište za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama.

Istog dana slobode su lišeni i D, N. (44) i D. N. (42) iz firme “Vodomonteri“ iz Lalinca, kao i Z. S. (64) iz Malošišta, vlasnik privrednog društva „Sim puk gradnja“ DOO Malošište. Zbog sumnje da je imao ulogu posrednika u angažovanju ovih firmi u junu mesecu podneta je krivična prijava i protiv S.M.

Kupila sat

Još jedna prijava podneta je protiv Sotirovski u maju mesecu jer je , kako je saopštio MUP konsultantskim firmama čiji su vlasnici uhapšeni, pribavila korist od 11.198.400 tako što im je iz gradskog budžeta platila usluge koje nisu izvršene. Takođe, kako je naveo MUP, ona je 18. jula 2023. godine za potrebe reprezentacije izvršila nabavku ručnog sata “Svarovski” vrednog 27.000 dinara ali ga je zadržala za sebe pa su ga policijski službenici pronašli prilikom pretresa njenog stana.

Optužnica protiv ove petorke je podignuta jer je, kako je navelo tužilaštvo, “ Sotirovski u svojstvu službenog lica iskorišćavanjem svog službenog položaja i svojih službenih ovlašćenja i prekoračenjem svog službenog položaja pribavila imovinsku korist sebi od 112.129.468,00 dinara, D.N., D.N. u iznosu od 46.505.078,15 dinara, privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO i njegovom vlasniku Z.S od 63.471.131,27 dinara, okrivljenom S.M. u ukupnom iznosu od 28.032.363,20 dinara, dok je Gradu Nišu pričinila štetu u ukupnom iznosu od 250.138.049,04 dinara. Stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela sa umišljajem pomogli, kako je navelo tužilaštvo pomogli su joj D.N. i D.N. odgovorna lica preduzetničke radnje “Vodomonteri”, Z.S. vlasnik privrednog društva “SIM Puk gradnja” te S.M. koji je posredovao u ovoj nečasnoj raboti.

Priznali krivicu