Saobraćajci su isključili iz saobraćaja osobe koje su upravljale automobilima pod dejstvom amfetamina, marihuane i kokaina
UDAR NA DROGIRANE VOZAČE U BORU, KLADOVU I MAJDANPEKU: Trojica isključena iz saobraćaja zbog opasnog prekršaja!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Kladovu i Majdanpeku, isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koji su vozilom upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Policija u Boru zaustavila je tridesetsedmogodišnjeg vozača "fijat stila" koji je vozio pod dejstvom amfetamina, u Kladovu je zaustavljen četrdesetšestogodišnji vozač "tojote" koji je vozio pod dejstvom marihuane, dok je u Majdanpeku zaustavljen četrdesetpetogodišnji vozač "sitroena" koji je vozio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
