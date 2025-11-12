Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Kladovu i Majdanpeku, isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koji su vozilom upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru zaustavila je tridesetsedmogodišnjeg vozača "fijat stila" koji je vozio pod dejstvom amfetamina, u Kladovu je zaustavljen četrdesetšestogodišnji vozač "tojote" koji je vozio pod dejstvom marihuane, dok je u Majdanpeku zaustavljen četrdesetpetogodišnji vozač "sitroena" koji je vozio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.