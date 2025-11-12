Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Kladovu i Majdanpeku, isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koji su vozilom upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru zaustavila je tridesetsedmogodišnjeg vozača "fijat stila" koji je vozio pod dejstvom amfetamina, u Kladovu je zaustavljen četrdesetšestogodišnji vozač "tojote" koji je vozio pod dejstvom marihuane, dok je u Majdanpeku zaustavljen četrdesetpetogodišnji vozač "sitroena" koji je vozio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustiteHronikaZA ČETIRI DANA KAŽNJENO 19.300 VOZAČA U SRBIJI: Ovo je najčešći saobraćajni prekršaj, preko 11.500 ljudi za volanom radilo jednu stvar!
Saobraćajac
HronikaSEDMORO ZAVRŠILO IZA REŠETAKA ZBOG DROGE I ALKOHOLA: Među njima i devojka koja je izazvala udes!
0605marina-lopicic.jpg
HronikaVOZAČI, PAŽNJA! MUP: Naredne nedelje pojačana kontrola vozača na alkohol i droge
roadpol.jpg
HronikaKORAK KOJI ZNAČAJNO SMANJUJE RIZIK DA DOŽIVITE FATALNI SUDAR - proverite da li ste vi među onima koji ga preskaču
IMG-20241122-WA0009.jpg

 KONTROLA SAOBRAĆAJNE POLICIJE

Advokat o vozaču koji je ubio tročlanu porodicu: Evo kakve kazne se razmatraju! Izvor: Kurir televizija