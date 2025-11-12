Slušaj vest

Pripadnici Mininistarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju isključili su iz saobraćaja pedesetsedmogodišnjeg vozača "škode“ koji je vozilom upravljao sa 3,79 promila alkohola u organizmu.

Policija je ovog vozača zaustavila prilikom redovne kontrole saobraćaja.

Pijanom vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

