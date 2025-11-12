Slušaj vest

Kriminalna grupa MMA borca i sina bivšeg fudbalera Gorana Milojevića, Stefana Milojevića, novac zarađen od trgovine drogom skrivala je u kontejnerima zakopanim na farmama na Majorci, otkrili su španski istražitelji. Kako prenose mediji, Milojevićev klan posedovao je zemljište koje je bilo pod 24-časovnim nadzorom.

- Istrage ukazuju da je grupa posedovala dva poljoprivredna imanja u opštinama Ljukmajor i Binisalam, oba pod stalnim nadzorom. U početku se skladište nalazilo na imanju u Ljukmajoru, ali je kasnije premešteno u Binisalam, gde je živeo jedan od Milojevićevih poverljivih saradnika - pišu španski mediji.

Podsetimo, uhapšeni Milojević čiji je stric aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević, na radaru španske policije bio je i 2020. kada je takođe hapšen zbog trgovine drogom. Tada je uhapšen u hotelskoj sobi, u kojoj je boravio sa devojkom.

U policijskom izveštaju koji se odnosi na nedavno hapšenje se, kako otkrivaju mediji, navodi da je mrežu predvodio Stefan Milojević, uz pomoć Enrikea G.B., poznatog kao „El Katalan“, i Karlosa H.G., koji su činili komandnu strukturu. Advokat Gonzalo Markez, koji je takođe uhapšen, se navodno bavio finansijskim upravljanjem, pranjem novca i falsifikovanjem dokumenata i smatra se glavnim organizatorom mnogih kriminalnih operacija. Inspektor Nacionalne policije, kom su takođe stavljene lisice, Faustino Nogales kako se sumnja, pružao je podršku kriminalnoj grupi, otkrivao im poverljive informacije iz istraga, nudio obezbeđenje, pa čak i učestvovao u pregovorima o ceni droge.

Prema istražiteljima, „El Katalan“, njegov brat i Karlos H. bili su odgovorni za pregovore o pošiljkama droge i organizovanje logistike za njihov transport i uvođenje na balearsko tržište. Iako nisu direktno rukovali drogom, održavali su potpunu kontrolu nad njenom lokacijom i stanjem preko drugih članova mreže.

Novac stečen od trgovine drogom pran je preko raznih pojedinaca i preduzeća, uključujući vlasnika dvorišta za rastavljanje vozila i dva restorana koja se nalaze u oblasti Kalvija. I novac i droga su skladišteni u kontejnerima zakopanim na imanju u Ljukmajoru, koje je danonoćno čuvao Karlos H., uz pomoć Serhija J. i Žoana R. , koji su se takođe bavili distribucijom droge klijentima.

- Pored trgovine drogom, organizacija je upravljala velikim plantažama marihuane u zatvorenom prostoru , postavljenim u vilama i izolovanim kućama, nekim naseljenim, a drugim iznajmljenim. Da bi upravljala ovim plantažama, banda se ilegalno povezala na javnu električnu mrežu, zapošljavajući električara isključivo u tu svrhu - otkrivaju mediji detalje iz istrage.

Španska policija objavila je i snimak hapšenja Milojevićeve kriminalne grupe. Na video zapisu se vidi kako specijalci u punoj opremi upadaju u nekolio objekata i vrše pretres. Tokom akcije, kako se vidi i na snimku, zaplenjeni su droga, oružje, 1,54 miliona evra u gotovini, oružje i municija, toki vokiji za komunikaciju, kao i skupoceni satovi.

Jedna od najvećih policijskij operacija protiv droge na Balearskim ostrvima, kako navode, otkrila je i da je Milojevićeva kriminalna grupa osim policajaca i advokata, pokušavala da potkupi i sudije ali i političare. Na jednoj od fotografija, koju su inspektori sačinili tajno tokom istrage koja je trajala dve godine, vidi se kako Milojević u jednom restoranu sedi u društvu svog uhapšenog advokata i prljavog policajca koji mu je odavao informacije.

Prema pisanju medija, lisice su stavljene i njegovom bratu Luki Milojeviću, koji se sumnjiči za pranje novca, ali mu je sud omogućio da se uz kauciju od 10.000 evra brani sa slobode.

Inače, bivšeg MMA borca iz Srbije, kom su lisice stavljene u avgustu i od tada je u pritvoru, istražitelji sumnjiče za šverc najmanje 675 kilograma kokaina koji je mesec dana ranije zaplenjen u luci Valensija, u koju je stigao sa Ibice. Navodno, tokom istrage, zabeleženi su njegovi dolasci u Beograd, a prikupljene su i operativne informacije o njegovoj saradnji sa kavačkim klanom i albanskom mafijom.

- Ovo je Liga šampiona. Ne možemo dalje od ovoga. Ovo je vrh. - navodno je jedna od poruka koju je u julu ove godine, pred hapšenje, na srpskom Milojević poslao osobi pod nadimkom "Loša plavuša".