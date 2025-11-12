MUP
BRZO I EFIKASNO DOPREMILI VODU DO 27. SPRATA KULE GENEKS: Održana vežba u Beogradu, 15 vatrogasaca-spasilaca učestvovalo! (video)
Na Zapadnoj kapiji Beograda, u čuvenoj kuli „Geneks“,15 vatrogasaca-spasilaca testiralo je brzinu i koordinaciju dopremanja vode do 27 sprata.
Voda je do prvih sedam spratova dopremljena lestvama, a zatim “potisnom prugom” do vrha.
- Uvežbanost u ovakvim situacijama ključna je za brzu i efikasnu reakcijuu stvarnom životu, kada se spasavanje i zaštita ljudi meri sekundama - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
