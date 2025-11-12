Slušaj vest

Na Zapadnoj kapiji Beograda, u čuvenoj kuli „Geneks“,15 vatrogasaca-spasilaca testiralo je brzinu i koordinaciju dopremanja vode do 27 sprata.

Voda je do prvih sedam spratova dopremljena lestvama, a zatim “potisnom prugom” do vrha.

- Uvežbanost u ovakvim situacijama ključna je za brzu i efikasnu reakcijuu stvarnom životu, kada se spasavanje i zaštita ljudi meri sekundama - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

vatrogasci (2).png
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
bojan jagodić copy.jpg

