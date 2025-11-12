Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu intenzivnim operativnim radom rasvetlili su razbojništvo, izvršeno 8. novembra ove godine u centru Smedereva i razbojništvo u pokušaju, izvršeno 10. novembra na parking prostoru kod smederevske tvrđave.

- Inspektori kriminalističke policije identifikovali su petnaestogodišnjaka iz Smedereva, koji je osumnjičen da je razbojništvo izvršio nad sedamdesetčetvorogodišnjim muškarcem, tako što ga je, 8. novembra uveče, presreo i tražio mu novac, na šta oštećeni nije reagovao i nastavio da se kreće prema zgradi u kojoj živi. Osumnjičeni ga je pratio do ulaza u zgradu, sustigao ga, pretio nožem, nakon čega mu je oštećeni dao 15.000 dinara, a osumnjičeni pobegao - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Osumnjičeni se, kako se dalje navodi u saopštenju, tereti i za razbojništvo u pokušaju, koje je, kako se sumnja, zajedno sa još jednim, takođe petnaestogodišnjakom, izvršio 10. novembra uveče, na parking prostoru kod smederevske tvrđave, kada su, maskirani fantomkama i uz pretnju nožem, tražili novac od jedne devojke, ali su pobegli kada je ona rekla da će pozvati policiju.