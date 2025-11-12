Slušaj vest

Viši sud u Nišu zakatao je za ponedeljak 17. novembra sednicu na kojoj će se odlućivati o optužnici koju je VJT u Nišu podiglo protiv roditelja dečaka ubice koji je, kako se sumnja 5. oktobra 2023. godine brutalno nožem brutalno usmrtio školskog druga Andreja Simića (13) u porodičnoj kući u Niškoj Banji.

Tužilaštvo sumnjiči roditelje dečaka-ubice za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Optužnica je za proteklih šest meseci tri puta podizana i dva puta od strane suda vraćana na ispravku: sud je sada konstatovao da je optužnica "formalno ispravna" tako da se može o njoj odlučivati, po isteku rokova za odgovor na nju.

Zakazana sednica

- Ovim putem Vas obaveštavamo da je optužnica dostavljena strankama kao formalno ispravna i da je odgovor na optužnicu dostavljen sudu. Sednica krivičnog veća je zakazana za ponedeljak dana 17. novembra 2025. godine, kada će biti doneta odluka, a nakon isteka roka za podnošenje odgovora na optužnicu - saopštila je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

1/9 Vidi galeriju Ubistvo se desilo na tavanu kuće dečaka ubice u Niškoj banji Foto: Privatna Arhiva, Marko Smiljković, Marko Smiljković, Kurir/M.S.

Advokat Saša Knežević, punomoćnik porodice ubijenog dečaka da je preispitivanje optužnice predugo trajalo i da je krajnje vreme da se donese odluka.

- Kako smo nezvanično upućeni sednica na kojoj će se odlučiti o odgovorima odbrane na optužnicu zakazana je za ponedeljak. Nakon toga će sud konačno da donese odluku o optužnici. Preispitivanje optužnice je trajalo previše dugo, smatramo da je nedopustivo i predugo odlučivanje u ovakvom jednom predmetu. Vreme je da se krene sa suđenjem. Mi nemamo dilemu da je optužnica apsolutno osnovana i da treba da se krene sa suđenjem protiv njih - rekao je Knežević za Blic.

Mića i Sanja Simić roditelji ubijenog Andreja Simića (13) Foto: Kurir/M.S., Marko Smiljković

Nakon završetka istrage 30. maja optužnica je prvi put podignuta i podneta Višem sudu u Nišu na preispitivanje. Rešenjem veća Višeg suda u Nišu od 29.jula optužnica je vraćena javnom tužiocu da u roku od tri dana ispravi nedostatke.

Tužilaštvo je postupilo po rešenju suda: novu optužnicu podiglo je 1. avgusta 2025.godine i ponovo je dostavilo sudu. No, Veće višeg suda u Nišu je rešenjem od 12.septembra ponovo vratilo optužnicu tužilaštvu da ispravi nedostatke, te je tužilaštvo postupilo po rešenju suda, novu optužnicu podiglo je treći put 22.septembra i dostavilo sudu. Ta optužnica je od ovog datuma u “fazi ispitivanja” pred Višim sudom u Nišu.

Monstruozni zločin

Dečak Andrej Simić mučki ubijen na tavanu kuće Foto: Kurir/M.S.

Da podsetimo, Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.

U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka… Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici. Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dečak izmrcvaren sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata - ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara!

Budući da je dečak ubica je krivično neodgovoran, protiv njegovih roditelja pokrenut je prvo postupak pred OJT Niš zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Postupak je stajao u mestu nekoliko meseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na veštačenje da bi se preduzimali drugi koraci. OJT u Nišu saopštilo je 13. marta 2024. godine da je započelo krivični postupak protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje, roditelja dečaka ubice M.M. ali je a predmet potom prenet u nadležnost VJT u Nišu koje je po okončanju istrage protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje prvi put podiglo optužnicu 30. maja i podnelo je sudu na preispitivanje.

Zaprećeno ukupno 15 godina zatvora

Zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti čl. 288 st.2, za kvalifikaciju za koju su osumnjičeni roditelji dečaka ubice, zakonom je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina. Krivičnim delom zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193. st. 1. predviđeno je da, ukoliko se dokaže krivica, roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara, kazniće se zatvorom do tri godine.

Službena tajna