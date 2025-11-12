OSUĐEN RADOJE ZVICER NA 16 GODINA ZATVORA! Vođa kavačkog klana lično dao 340.000 evra za pošiljku koja je pala u Kolumbij!
Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je danas na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina. Kako prenose crnogorske Vijesti, istom presudom, njegov najbliži saradnik Slobodan Kašćelan kao i Igor Božović osuđeni su na po 13 godina zatvora, Milan Vujotić i Dragan Knežević kažnjeni sa po 11 godina robije.
Optužnicom Višeg suda u Podgorici oni su se teretili da su učestvovali u švercu 743 kilograma kokaina, koji je otkriven i zaplijenjen u avgustu 2020. godine, u holandskoj luci Roterdam.
Kako prenose crnogorski mediji, ovo je prva presuda doneta na osnovu dokaza sa Skaj aplikacije koju su pripadnici kriminalnih grupa koristili za komunikaciju.
U završnoj reči pred presudu, tužilac je u ponedeljak pred sudom naveo da iz dokaza proizilazi da je optuženi Knežević je na grupnom četu u Skaj aplikaciji poslao spisak zaplenjenog kokaina koji je bio otpremljen iz Kolumbije, a iz poruka se vidi da je Radoje Zvicer napisao: "Ja pišem, ti pamtiš".
Tužilac tvrdi da se iz prepiske jasno vidi da su optuženi dogovarali raspodelu novca i količina droge, kao i da je Zvicer lično dao 340.000 evra za pošiljku koja je pala u Kolumbiji.