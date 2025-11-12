Slušaj vest

Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je danas na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina. Kako prenose crnogorske Vijesti, istom presudom, njegov najbliži saradnik Slobodan Kašćelan kao i Igor Božović osuđeni su na po 13 godina zatvora, Milan Vujotić i Dragan Knežević kažnjeni sa po 11 godina robije.

Optužnicom Višeg suda u Podgorici oni su se teretili da su učestvovali u švercu 743 kilograma kokaina, koji je otkriven i zaplijenjen u avgustu 2020. godine, u holandskoj luci Roterdam.

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, AP Matt Rourke

Kako prenose crnogorski mediji, ovo je prva presuda doneta na osnovu dokaza sa Skaj aplikacije koju su pripadnici kriminalnih grupa koristili za komunikaciju.

U završnoj reči pred presudu, tužilac je u ponedeljak pred sudom naveo da iz dokaza proizilazi da je optuženi Knežević je na grupnom četu u Skaj aplikaciji poslao spisak zaplenjenog kokaina koji je bio otpremljen iz Kolumbije, a iz poruka se vidi da je Radoje Zvicer napisao: "Ja pišem, ti pamtiš".