UHAPŠEN NEMAČKI DRŽAVLJANIN KOD SOMBORA: Pokušao da pređe granicu u "mercedesu" punom oružja!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su nemačkog državljanina R. K. D. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Sombor, policijski i carinski službenici su, juče, na Graničnom prelazu Bezdan, prilikom pregleda vozila marke "mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli startni pištolj sa sedam metaka u okviru, startni revolver sa šest metaka, kao i puščani metak nepoznatog kalibra.
- R. K. D. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru - navodi se u saopštenju policije.
