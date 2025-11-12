Slušaj vest

Na današnji dan pre pet godina u beogradskom "Belvilu" ubijen je "Pink panter" Bojan Mirković.

Bio je 12. novembar 2020, kada je maskirani napadač napravio "sačekušu" za Mirkovića u podzemnoj garaži i ispred lifta u njega ispalio osam hitaca. Ubica je pobegao električnim biciklom.

Mirković je kod sebe imao lažna dokumenta.

Samo nekoliko dana kasnije uhapšen je Lazar Tejić. U sklopu te istrage uhapšeni su i njegov očuh Bojan Kovačević, kao i Dušan Kokuruš, Ivan Nikčević i Filip Ivanović, koji se terete da su mu pomogli.

Tejić je policiji otrkio gde je bacio pištolje i električni bicikl. U kanalu u Surčinu iza Galovice pronađena su dva pištolja i bicikl, kao i GPS uređaj kojim je korišćen za praćenje Mirkovića.

On je priznao da je počinio ubistvo, ali i tvrdio da je sve učinio sam.

"Ja sam izvršio ovo ubistvo, ali ostali sa tim nemaju nikakve veze", rekao je on, navodeći da je iz zatvora izašao 29. novembra 2019. godine i da je u jednoj kafani upoznao Bojana Mirkovića koji je tamo radio kao obezbeđenje.

"Od njega sam kupio kokain, bio je komunikativan dečko, ponudio mi je da radim za njega, pa sam počeo da prodajem kokain. Naglo je počeo da uvećava količine koje je trebalo da prodajem za njega i ja to nisam mogao da postignem, a on je bio nezadovoljan. Nalupao mi je šamare i pretio da će da mi prebije ruke i noge. Ja sam se njega plašio. Uplašen i navučen na kokain sam rešio da ga ubijem", ispričao je Tejić pred Višim sudom u Beogradu.

On je naveo da je sam nabavio GPS uređaj, telefon i dva pištolja i da je odlučio da ga ubije u garaži gde nema nikoga. Kobnog dana ga je pratio preko GPS-a, sačekao da uđe u garažu i pucao u njega. Rekao je i da je sam sebi organizovao bekstvo u Bosnu, ali da nije uspeo jer ga je policija uhapsila u Loznici.

Ostali optuženi, Bojan Kovačević, Ivan Nikčević, Dušan Kokorež i Filip Ivanović, negirali su navode optužnice da su mu pomagali.

Na jednom od ročišta svedočile su Mirkovićeva majka Stana, sestra Jelena i devojka, koje su tvrdile da se "nije bavio prljavim poslovima".

Policijski inspektori Slobodan Kuribak i Aleksandar Purković su na suđenju osporili odbranu Lazara Tejića.

I Kuribak, koji je bio Mirkovićev prijatelj, i Purković, koji mu je bio kum, kazali su da je Mirković u toj kafani o kojoj je Tejić pričao radio kao obezbeđenje do 2015. godine, a da je taj restoran zatvoren i srušen 2018. kada je tu prošao put.

Kuribak je u sudnici rekao da je Bojana upoznao preko kolege Purkovića i da su se posle toga družili, zajedno izlazili i trenirali u teretani. I tog dana kada je Bojan ubijen bili su zajedno u teretani u "Ušću", odakle su otišli na piće sa prijateljima na Vračar. Rastali su se oko 14 časova, jer je Bojan imao zakazan mali servis automobila kod majstora.

"Sat vremena kasnije sam pročitao u medijima da je nađeno telo u Belvilu, a kasnije sam od Purkovića saznao da je reč o Bojanu".

Purković je ispričao da je Bojan sa optuženim Nikčevićem imao sukob, da su se posvađali i potukli na ulici, ali da ne zna oko čega.

"Bojanova devojka mi je posle rekla da su se izmirili i da je Ivan zvao da se izvini", kazao je Purković, navodeći da je Bojan bio naprasite naravi i lako je znao da se potuče.

On je rekao da Mirković nije bio iz kriminogene sredine i da je sa devojkom držao školu stranih jezika na Novom Beogradu.

Na jednom ročištu pregledan je deo video materijala koje je dostavilo tužilaštvo, a na snimcima se vidi optuženi Ivan Nikčević kako "smartom" odlazi do Palilulske pijace, a potom ide do Buvljaka. Prema optužnici, on je tada kupio mobilni telefon i GPS lokatore, koje je posle koristio za praćenje Mirkovića pre ubistva.

Krajem prošle godine Viši sud u Beogradu osudio je Lazara Tejića na 20 godina zatvora. Istom presudom, kao saučesnici su osuđeni Ivan Nikčević na 10 godina zatvora, a Bojan Kovačević i Dušan Kokoruš na po devet godina zatvora. Filip Ivanović, koji je takođe bio optužen u ovom postupku, 4. decembra 2024. je pobegao iz kućnog pritvora i za njim je bila raspisana poternica. Međutim, on je ubijen pre nepunih mesec dana, 16. oktobra, u Beogradu na vodi.

- Sudsko veće je, na osnovu svih izvedenih dokaza, utvrdilo da je Tejić pucao u Bojana Mirkovića a da su ostali osuđeni pomogli i doprineli izvršenju krivičnog dela - kaže izvor Kurira.

