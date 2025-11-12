Slušaj vest

Razgovori Stefana Milojevića, uhapšenog u Španiji, su prisluškivani, a iz njih se jasno vidi da je u prljave poslove bio umešan nekadašnji načelnik odeljenja za narkotike Nacionalne policije Balearskih ostrva Faustin Nogales.

Stefan Milojević, inače sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, pozvao je 9. avgusta advokata Gonzala Markesa i ispričao mu da se prethodne noći sastao sa sinom Faustina Nogalesa, koji mu je otkrio da mu je otac uplašen zbog istrage koja se vodi protiv Milojevića i njegove kriminalne grupe.

"Rekao mi je sin da je stari u strahu, da je počeo da piše stvari na papir, da ne bi morao da priča", otkrio je Milojević advokatu, a prenosi "El Pais" koji je došao u posed tih snimaka.

Foto: Policia nacional

Milojević dodaje i da je Nogales zabrinut zbog mogućeg prisluškivanja razgovora u kojima bi mogao da oda poverljive informacije.

Kriminalna organizacija, sastavljena od španskih, srpskih i albanskih državljana, navodno se bavila krijumčarenjem velikih količina kokaina i hašiša morskim i kopnenim putem na ostrva Ibicu i Majorku. Istražitelji smatraju da je Milojević bio vođa organizacije, zadužen za upravljanje, koordinaciju i finansiranje operacija isporuke droge, dok advokata Markesa označavaju kao mozga grupe, osobu koja je davala ključne odluke, usmeravala kriminalne aktivnosti i prala zarađeni novac. Obojica se nalaze u pritvoru.

U jednom od prisluškivanih razgovora, Milojević i advokat Markes govore o ekstremnim merama bezbednosti koje je inspektor počeo da primenjuje da bi izbegao bilo kakvu povezanost sa narko-klanom, do te mere da je prestao da im se javlja na telefon.

"Faustino, brate, to je ludilo… ide taksijem, vozi se motorom, nemoj da vidiš", komentariše Milojević, a onda nesvesno otkriva da Nogales radi za njih:

"To mi je rekao Faustino, da proveravaju čak i Amok".

Amok je noćni klub povezan sa ovom bandom.

"EJ, STAVI TELEFON NA AIRPLAIN MODE"

Prisluškivanja pokazuju da je policajac počeo da preduzima mere opreza kako bi izbrisao tragove svog kontakta s organizacijom, te da je ponovo slao svog sina da prenosi informacije Milojeviću.

"Poslao je sina juče, u Amok. U 4.30 me zvao, otišao sam, i kaže: 'Ej, stavi telefon na airplain mode, ne znam, idu na tebe, na mog brata, na ljude s Ibice", priča Milojević neidentifikovanom sagovorniku.

Istražitelji Civilne garde i Nacionalne policije veruju da ove izjave potvrđuju da je Nogales saznao kako je istraga već u poodmakloj fazi, da će hapšenja uskoro uslediti, i da nije oklevao da te informacije prenese vođi međunarodne kriminalne mreže.

"Nama više ne odgovara ni na pozive, ni na poruke, neće da priča s nama", čuje se u jednom od razgovora u kome govore o Nogalesu.

U jednom od izveštaja uključenih u sudski spis, istražitelji naglašavaju "veliki značaj" uloge inspektora kao saučesnika kriminalne organizacije, s obzirom na to da je Milojević u brojnim prisluškivanim razgovorima izrazio nameru da pobegne iz zemlje kad je saznao da ga istražuju.

"Idem za Austriju, tamo ću uzeti kola i nestati negde dalje", rekao je Milojević jednom saradniku, dok je drugom spomenuo da planira da ode na "tri-četiri meseca" iz Španije.

Sumnje protiv inspektora dodatno su potkrepljene drugim razgovorima u kojima saradnici pitaju Milojevića ima li Nogales novih informacija o istrazi, i traže od njega da sazna koliko je ljudi pod policijskim nadzorom.

Praćenja i višemesečna istraga glavnih osumnjičenih otkrila su i da se Nogales sastajao sa Karlososom Hervasom, istaknutim članom bande, koji je dobijao direktne naredbe od Milojevića i Markesa i bio zadužen za operativni i logistički deo posla.

Istražitelji tvrde da je Nogales koristio luksuzno vozilo u vlasništvu Hervasa, koji je, po nalogu vođa, otvorio firmu za kupoprodaju automobila kako bi oprao deo novca zarađenog od prodaje droge.

Istražitelji navode da je advokat Markes bio idejni tvorac zavere kojom je pokušao da sruši karijeru načelnika Nacionalne policije koji je vodio prve postupke u ovom slučaju. Markes je pokušao da poveže policajca s jednim narko-dilerom iz romskog naselja Son Banja, poznatog centra trgovine drogom na Majorki, kako bi stvorio utisak da je policajac korumpiran.

FUNKCIONISALI KAO PRAVA MAFIJA

Prema istrazi, Markes je, uz pomoć inspektora Nogalesa, pokušavao da dobije izjave drugih policajaca i da uz pomoć medija proširi ove lažne informacije. Funkcionisanje kriminalne mreže, kako objašnjavaju istražitelji, bilo je organizovano na način sličan istorijskim mafijama, poput napuljske Kamore ili sicilijanske mafije, ali sa više sličnosti sa kalabrijskom Ndranghetom.

"Postoji i direktan uticaj srpskog porekla samog Stefana (Milojevića), kao i obrazovanja koje je stekao u našoj zemlji", navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je "specifična kombinacija kulture i mentaliteta" dala Milojeviću znanje i agresivnost potrebne da kontroliše grupu ljudi koja deluje širom Evrope, sa bazom tamo gde se on trenutno nalazi.

ŠVERCOVALI 700 KILOGRAMA KOKAINA Stefan Milojević uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u švercu skoro 700 kilograma kokaina koji je zaplenjen u velikoj akciji na Balearskim ostrvima. U velikoj akciji policije, kako prenose španski mediji, uhapšeno je 76 osoba, među kojima su i Milojevićev advokat u drugom postupku, njegov rođeni brat Luka Milojević, policijski inspektor... Za akciju hapšenja, španski mediji navode da je jedna od najvećih i da je tokom privođenja osumnjičenih zaplenjeni više od milioni i po evra u gotovini.

Inače, lokalni mediji u Španiji su ranije objavili i druge fragmetne njegovih prisluškivanih razgovora. Tako se može videti da je Milojević razgovarao sa osobom sa nadimkom "Rubio Malo". Kako se navodi, reč je o osobi koja je bila Milojevićev kontakt sa crnogorskim i albanskim kriminalnim grupama zahvaljujući kojima je Milojević širio svoj uticaj i održavao švercersku rutu od Maroka do Ibice, kroz koju su "prolazile ogromne količine kokaina i hašiša". Milojević sagovorniku objašnjava kako funkcioniše prebacivanje droge preko Sredozemnog mora.

"Tri svetla, baciće dve mreže i u svakoj po 15 rančeva, 375 kilograma u svakoj. Nijedan neće imati GPS, a nosiće svetlo", objašnjavao je svom sagovorniku u razgovoru koji je otkrio Ultima Hora.

Milojević u jednom od razgovora pokazuje koliko je oprezan sa članovima kriminalne organizacije sa kojima sarađuje, sagovorniku kaže da se sa njima "ne sme igrati“ jer bi te "skuvali".