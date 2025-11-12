Slušaj vest

Muškarcu B.F. (30) određeno je zadržavanje do 48 časova i predloženo određivanje pritvora zbog sumnje da je svojoj devojci naneo teške povrede.

Kako se navodi u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, prema navodima krivične prijave, koje je okrivljeni negirao, oštećena I.N. (26) je dana 11. novembra pozvala policiju i prijavila da joj je, nakon verbalne rasprave, emotivni partner, u alkoholisanom stanju, nožem naneo ubodnu u predelu stomaka dok su se nalazili u stanu na Novom Beogradu.

- Okrivljeni je u prostorijama tužilaštva pregledan od strane veštaka psihijatra koji je dao nalaz i mišljenje da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv i da je sposoban da učestvuje u postupku koji se vodi protiv njega. Imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni boravkom na slobodi ometati postupak i uticati na oštećenu i svedoke, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor u trajanju do 30 dana - stoji u saopštenju.

Ne propustiteHronikaDEVOJKA (26) SA TEŠKIM POVREDAMA PRIMLJENA U URGENTNI: Rekla da joj je povrede zadao emotivni partner (30) nakon svađe
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaHOROR U BEOGRADU: Devojka (25) izbodena nožem u Kotežu, hitno prevezena u Urgentni centar
hitna-pomoc-filip-plavcic.jpg
HronikaMAJKA IZBODENOG MLADIĆA (20) IZ NIŠA U ŠOKU: Dugo se poznaju, ona je fino dete, ne mogu da poverujem
pol2to.jpg
HronikaOVO JE MLADIĆ IZBODEN NA SMRT NA ZVEZDARI! Student Miloš (24), sin uglednih lekara iz Čačka, vraćao se od devojke kad ga je ubica izbo nožem! ZGRADOM ODJEKIVALI JEZIVI KRICI!
milos-mileusnic2.jpg