Slušaj vest

DJ Marko Nastić oprostio se na Fejsbuku od Vladana Spiridonovića, poznatog kao DJ Spirko, Nišlije koji je pre nekoliko dana poginuo u nesreći u Crnoj Gori.

Da podsetimo, Spiridonović je stradao u udesu koji se dogodio u petak, 7. novembra, na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, kod mesta Zagorak. Iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do sudara automobila u kom je bio Nišlija i kombija.

DJ Spiro Foto: Printscreen Društvene Mreže

- Spirka znam još od devedesetih. Jedan od najtalentovanijih DJ-eva koje je Srbija imala, uvek ispred svog vremena, uvek sa vizijom i strašću koju je retko ko posedovao. Nikad neću zaboraviti činjenicu, da je on prva osoba koji me je pozvala da puštam muziku van Beograda, i to je bio početak našeg dugog prijateljstva i bezbroj zajedničkih noći za pultom - napisao je Nastić i nastavio:

- Voleo sam da zajedno provodimo sate u studiju, praveći muziku iz čistog entuzijazma i ljubavi prema zvuku i nadam se da ću naći snagu da završim zajedničke trake. Ponosan sam što smo više od trideset godina bili prijatelji. Teško je prihvatiti da te više nema i ostaće velika praznina, ne samo u meni nego i na celoj sceni koju si oblikovao.

Nastić je uputio i iskreno saučešće porodici stradalog prijatelja.

- Hvala ti za sve što si bio, za inspiraciju, smeh i muziku koja će zauvek nositi tvoj potpis. Počivaj u miru!