Slušaj vest

DJ Marko Nastić oprostio se na Fejsbuku od Vladana Spiridonovića, poznatog kao DJ Spirko, Nišlije koji je pre nekoliko dana poginuo u nesreći u Crnoj Gori.

Da podsetimo, Spiridonović je stradao u udesu koji se dogodio u petak, 7. novembra, na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, kod mesta Zagorak. Iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do sudara automobila u kom je bio Nišlija i kombija.

Screenshot 2025-11-10 223149-modified.png
DJ Spiro Foto: Printscreen Društvene Mreže

- Spirka znam još od devedesetih. Jedan od najtalentovanijih DJ-eva koje je Srbija imala, uvek ispred svog vremena, uvek sa vizijom i strašću koju je retko ko posedovao. Nikad neću zaboraviti činjenicu, da je on prva osoba koji me je pozvala da puštam muziku van Beograda, i to je bio početak našeg dugog prijateljstva i bezbroj zajedničkih noći za pultom - napisao je Nastić i nastavio:

- Voleo sam da zajedno provodimo sate u studiju, praveći muziku iz čistog entuzijazma i ljubavi prema zvuku i nadam se da ću naći snagu da završim zajedničke trake. Ponosan sam što smo više od trideset godina bili prijatelji. Teško je prihvatiti da te više nema i ostaće velika praznina, ne samo u meni nego i na celoj sceni koju si oblikovao.

Nastić je uputio i iskreno saučešće porodici stradalog prijatelja.

- Hvala ti za sve što si bio, za inspiraciju, smeh i muziku koja će zauvek nositi tvoj potpis. Počivaj u miru!

Kako su naveli prijatelji DJ Spirka, on je karijeru počeo devedesetih u Nišu, a žurke koje je pravio još se pamte. U trenutku nesreće vraćao se sa nastupa kući. 

Ne propustiteHronikaOTKRIVENI DETALJI NESREĆE U CRNOJ GORI U KOJOJ JE POGINUO ČUVENI DJ SPIRKO IZ NIŠA: Vladan je posle nastupa žurio svojoj porodici u Niš, prijatelji neutešni!
Vladan Spiridonović Spirko
HronikaKAMION SLETEO S PUTA, PA PROBIO ZAŠTITNU OGRADU: Haos kod Aleksinca, policija i hitna pomoć odmah intervenisali! (video)
policija.jpg
HronikaAUTO SE ZAPALIO I POTPUNO IZGOREO POSLE SLETANJA S PUTA, TROJE LJUDI BILO UNUTRA: Teška saobraćajna nesreća kod Vrnjačke Banje (video)
saobraćajna nesreća, Vrnjaćka Banja
HronikaSVE STOJI KOD CVETKOVE PIJACE! Oboren pešak u Bulevaru, saobraćaj usporen - ekipe Hitne pomoći na terenu (VIDEO)
Screenshot 2025-11-11 181511.jpg