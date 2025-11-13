Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da su pripadnici Službe za obezbeđenje primetili manje oštećenje koje nije moglo licima da omogući bekstvo, ali se svakako pristupilo detaljnom pretresu sobe
Propao plan
DVOJICA PRITVORENIKA IZ KPZ SOMBOR ŠIPKOM NAPRAVILI OŠTEĆENJE KOD PROZORA: Stražari hitno reagovali, pretresli im sobu i razdvojili ih!
Pripadnici Službe za obezbeđenje KPZ Sombor uočili su juče popodne manje oštećenje ispod prozora u jednoj pritvorskoj sobi tog zavoda.
Bez obzira što je u pitanju oštećenje od oko desetak centimetara koje nije moglo licima iz te sobe da omogući bekstvo, pristupilo se detaljnom pretresu sobe.
- Tada je otkrivena šipka koja se lako uklanja sa jednog dela kreveta i za koju verujemo da je korišćena kako bi se napravilo oštećenje. U ovom trenutku su podnete disciplinske prijave protiv dvojice pritvorenika koji su odmah razmešteni u druge sobe - saošteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).
Kako nezvanično saznajemo, u sobi su bila pritvorena lica za krivična dela krađa automobila i teška krađa.
