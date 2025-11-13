Slušaj vest

Pripadnici Službe za obezbeđenje KPZ Sombor uočili su juče popodne manje oštećenje ispod prozora u jednoj pritvorskoj sobi tog zavoda.

Bez obzira što je u pitanju oštećenje od oko desetak centimetara koje nije moglo licima iz te sobe da omogući bekstvo, pristupilo se detaljnom pretresu sobe.

- Tada je otkrivena šipka koja se lako uklanja sa jednog dela kreveta i za koju verujemo da je korišćena kako bi se napravilo oštećenje. U ovom trenutku su podnete disciplinske prijave protiv dvojice pritvorenika koji su odmah razmešteni u druge sobe - saošteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Kako nezvanično saznajemo, u sobi su bila pritvorena lica za krivična dela krađa automobila i teška krađa.

