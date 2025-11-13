Slušaj vest

Pred Višim sudom u Požarevcu sutra će se održati suđenje A.S. (30), optuženom da je izazvao nesreću u kojoj su poginuli verenici Filip Vukolić (25) i Jovana Cvijović (23) iz Kostolca.

- Na sutrašnjem ročištu trebalo bi da budu saslušani veštaci saobraćajne struke iz Novog Sada koji su veštačili vozilo - navodi izvor Kurira.

Stravična nesreća dogodila se 18.maja 2024. godine, kada se A.S., vraćavši se sa svadbe na kojoj je bio gost, pod dejstvom alkohola udario u "fijat punto" u kome su bili verenici. Udes se, kako smo pisali, dogodio na magistrali kod sela Bare, blizu Požarevca.

- Kako se sumnja, on je vozio preko 150 km/h na delu puta na kome je ograničenje 80 km/h, kada se "BMW"-om zakucao u "punto" u kome su bili mladić i devojka - naveo je izvor i dodao da su Vukolić i Cvijovićeva preminuli usled povreda.

Goca Ivanović, Filipova sestra, za Kurir je ranije objasnila da su njeni brat i snaha kobne večeri bili kod nje kako bi proslavili to što je diplomirala.

- Bili smo veseli i lepo smo se družili kao i uvek, Filip se dugo igrao sa mojim sinom. Sećam se da smo pričali o njegovom detinjstvu i kakav je bio kao dečak - rkela je neutešna sestra :

- U jednom trenutku odlučili su da idu kući, iako su često znali da ostanu kod nas do kasno, pa čak i da prespavaju. Ali te večeri nije bilo tako. Ispratili smo ih rečima da se vidimo sutra, a nismo ih više videli žive.

Ivanovićeva je pojasnila da su, nakon što su ispratili brata i snahu, legli da spavaju.

- Zazvonio mi je telefon u pet sati ujutru, majka me je zvala. Odmah mi je bilo čudno, jer nikada tako rano nije zvala, znala sam da se nešto desilo - kaže Goca i dodaje:

- Mama je vrištala na telefon. Vrištala. Jedva mi je saopštava da se desila nesreća i da su naši Filip i Jovana nastradali. Bila sam u šoku, nisam mogla da poverujem u to. Verujte, meni je i sad nelogično da njih nema.

Nije dočekala prvi radni dan u policiji Jovana Cvijović, kako je objasnila Goca Ivanović, trebalo je da se uda za njenog brata, a neposredno pre pogibije dobila je posao u policiji.

- Jovana je konkurisala za policajku i taman što je dobila posao... Ali, nije doživela svoj prvi radni dan - rekla je Ivanovićeva.