Slušaj vest

Viši sud u Beogradu objavio je prvostepenu presudu šestorici okrivljenih zbog ubistva Dušana Antonijevića (47) kog su osumnjičeni pretukli u avgustu 2023. u jednoj mladenovačkoj kafani naočigled sina.

Dušan Antonijević, podsetimo, ubijen je u noći između 28. i 29. avgusta 2023. godine u kafani u Mladenovcu, tokom tuče sa mladićima koji su sedeli za susednim stolom. Ubijeni Dušan je tog dana sa prijateljima i kumovima slavio rođendan svog sina, koji je inače bio svedok ove stravične tuče u kojoj je podlegao povredama.

Trojica su osuđena, dok su sud utvrdio da trojica nisu učestvovali u tuči u kojoj je preminuo Dušan Antonović Foto: Printscreen, Nenad Kostić

16 godina robije

- Trojica koji su bili optuženi za teško ubistvo Dušana Antonijevića na bezobziran i nasilnički način Marko Pitulić, Bojan Puketa i Danijel Simić osuđeni su za nanošenje mu teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Tako je Pituliću, sa kojim je Antonijević započeo sukob zbog muzike, izrečena kazna od šest godina zatvora. Njemu je otežavajuća okolnost bila što je već osuđivan za dela sa nasiljem i produžen mu je pritvor - prenose Novosti i dodaju:

- Bojan Puketa i Danijel Simić osuđeni su na po pet godina zatvora. Puketi je produžen pritvor, jer i dalje nema prijavljeno prebivalište u Srbiji, iako je ovde rođen i ceo život živi, ali zbog nemarnosti nije se prijavio na adresi porodične kuće u Mladenovcu, dok je Simić još ranije pušten da se brani sa slobode.

1/8 Vidi galeriju Mesto ubistva i kuća pokojnog Dušana Antonijevića Foto: Nenad Kostić

4 godine uslovno

Njihov prijatelj Miloš Janković osuđen je za učestvovanje u tuči tada u kafani i izrečena mu je kazna od 4 godine zatvora uslovno i mera psihijatrijskog lečenja. Na kraju sud je brata od Danijela Simića, Marka Simića i Sašu Stepanovića oslobodio optužbi za učestvovanje u tuči navodeći da to nije dokazano.

"Tuča sa tragičnim ishodom"

U obrazloženju sudija je rekao da nije dokazano bezobzirno i nasilničko ponašanje Pitulića, Pukete i Danijela Simića, niti da se radi o teškom ubistvu, već da sud smatra da je u pitanju kafanska tuča sa nažalost, tragičnim ishodom.

Branilac Pukete advokat Bojan Ječmenica u završnoj reči je naveo da je Dušan Antonijević započeo tuču kada je u pijanom stanju sa 2,64 promila alkohola u krvi prvi pesnicom udario Pitulića.

- Ulaskom u kafanu insistirao je da muzika svira za njega, da odmah dođu za njegov sto, iako su optuženi već bili naručili i platili pesme. Više puta je prilazio muzici i onda udario Pitulića - kazao je Ječmenica.