EKSPLOZIJA U NOVOM PAZARU: Bačena bomba na porodičnu kuću
Eksplozivna naprava bačena je tokom noći na porodičnu kuću u Ulici Poilskoj u Novom Pazaru.
Prema prvim informacijama sa terena u napadu nije bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.
- Eksplozija je oštetila izloge i prozore na kući, a policija je ubrzo nakon detonacije locirala muškarca osumnjičenog za bacanje bombe. Prema navodima izvora iz istrage, osumnjičeni je tokom izvršenja dela nosio kapu fantomku i udaljio se oko kilometar od mesta događaja, gde su ga policijski službenici uhapsili, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.
Nezvanične informacije ukazuju da je napad povezan sa ranije neraščišćenim odnosima. Takođe, osumnjičeni nije iz Novog Pazara.
(Kurir.rs/RINA)
