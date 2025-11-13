Slušaj vest

Trojica Srba uhapšena su u Beču nakon što je saobraćajna policija tokom rutinske kontrole u njihovom autu pronašla gomilu ukradenih čokolada!

Kako prenosi Kosmo.at, saobraćajci su zatražili vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali vozač nije imao nijedno od ta dva.

- Odlučili su da temeljnije pregledaju vozilo, a ono što su našli ih je u najmanju ruku iznenadilo. U kolima u kojima su se nalazila trojica srpskih državljana pronađeno je čak 249 čokolada i 16 paketa čokoladnih bombona - piše Kosmo.

Kako se sumnja, slatkiši su ukradeni iz nekoliko supermarketa.

- Sam automobil nije bio ni propisno registrovan niti osiguran. Trojica putnika, starosti 21, 25 i 32 godine, svi državljani Srbije, privremeno su pritvoreni. Nakon konsultacija sa javnim tužilaštvom, trojica muškaraca su puštena do podizanja optužnice - prenosi Kosmo.

Ukradeni slatkiši vraćeni su neoštećeni na prodajna mesta.

