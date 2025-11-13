Slušaj vest

Dr Dragoslav Jovanović, penzionisani ortoped iz Zaječara za kojim se tragalo od 6. novembra, danas je pronađen mrtav, naveo je njegov sin na društvenoj mreži X .

Poznati zaječarski lekar nestao je pre nedelju dana, a policija je odmah obaveštena i otpočela je potragu.

- On je u 8 sati ujutru izašao iz kuće, na sebi je imao crnu jaknu i patike, poslednji put je viđen kod Pošte, a porodica je dobila informaciju i da je viđen kod brane na Grliškom jezeru - navodi izvor Kurira.

Višednevna potraga, nažalost, okončana je tragično.

- Nemam snage da pišem više, jutros je moj otac pronađen mrtav, sada su mi javili - kratko je naveo na mreži X sin doktora Jovanovića.

Zaječarci koji su ga poznavali imali su samo reči hvale za njega i opisivali ga kao omiljenog. Poruke podrške, nažalost, zamenili su izrazi saučešća.

- Neka mu je pokoj duši - pisali su u komentarima poznanici.

ZAJEČARSKI LEKAR PRONAĐEN MRTAV