OMILJENI ZAJEČARSKI LEKAR PRONAĐEN MRTAV: Pposle sedam dana okončana potraga za dr Dragoslavom Jovanovićem
Dr Dragoslav Jovanović, penzionisani ortoped iz Zaječara za kojim se tragalo od 6. novembra, danas je pronađen mrtav, naveo je njegov sin na društvenoj mreži X .
Poznati zaječarski lekar nestao je pre nedelju dana, a policija je odmah obaveštena i otpočela je potragu.
- On je u 8 sati ujutru izašao iz kuće, na sebi je imao crnu jaknu i patike, poslednji put je viđen kod Pošte, a porodica je dobila informaciju i da je viđen kod brane na Grliškom jezeru - navodi izvor Kurira.
Višednevna potraga, nažalost, okončana je tragično.
- Nemam snage da pišem više, jutros je moj otac pronađen mrtav, sada su mi javili - kratko je naveo na mreži X sin doktora Jovanovića.
Zaječarci koji su ga poznavali imali su samo reči hvale za njega i opisivali ga kao omiljenog. Poruke podrške, nažalost, zamenili su izrazi saučešća.
- Neka mu je pokoj duši - pisali su u komentarima poznanici.
