Dr Dragoslav Jovanović, penzionisani ortoped iz Zaječara za kojim se tragalo od 6. novembra, danas je pronađen mrtav, naveo je njegov sin na društvenoj mreži X . 

Poznati zaječarski lekar nestao je pre nedelju dana, a policija je odmah obaveštena i otpočela je potragu. 

- On je u 8 sati ujutru izašao iz kuće, na sebi je imao crnu jaknu i patike, poslednji put je viđen kod Pošte, a porodica je dobila informaciju i da je viđen kod brane na Grliškom jezeru - navodi izvor Kurira. 

Višednevna potraga, nažalost, okončana je tragično. 

- Nemam snage da pišem više, jutros je moj otac pronađen mrtav, sada su mi javili - kratko je naveo na mreži X sin doktora Jovanovića. 

Zaječarci koji su ga poznavali imali su samo reči hvale za njega i opisivali ga kao omiljenog. Poruke podrške, nažalost, zamenili su izrazi saučešća. 

-  Neka mu je pokoj duši - pisali su u komentarima poznanici. 

 ZAJEČARSKI LEKAR PRONAĐEN MRTAV

