Kriminalna grupa Stefana Milojevića, sina bivšeg fudbalera Gorana Milojevića, sarađivala je sa kavačkim klanom, balkanskim kartelom i kriminalnim grupama iz Albanije u trgovini kokainom i hašišom. Istraga špnaske Nacionalne policije i Civilne garde pokazala je da su paketi kokaina koje su uvozili iz Južne Amerike bili obeležavani različitim logima, na kojima su bile oznake poznatih marki automobila, Če Gevare, Mačka u čizmama, ali i ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Kokain sa "pečatom" Vladimira Putina označavao je da je u pitanju kokain najvišeg kvaliteta. Svaki logo, označavao je poreklo, kvalitet i tržišnu cenu - objasnili su izvori iz istrage, navodeći da su pripadnici Milojevićevog klana imali zalihe kokaina vredne 20 miliona evra.

Tokom pretresa više od 70 lokacija, policija je pronašla i zaplenila 687 kilogram kokaina, zatim 2.500 kilograma hašiša, tablete ekstazija kao i 1.500 biljaka marihuane.

- Ovaj klan bio je hijerarhijski organizovan, deo pripadnika bio je zadužen za savremeni sistem nadzora i kontra- nadzora, kako bi pokušao da izbegne svaki pokušaj policije da im uđe u trag. U prilog tome ide i činjenica da je kao pripadnik Milojevićeve kriminalne grupe uhapšen policajac iz odeljenja za droge, koji se sumnjiči da im je dojavljivao sve o aktivnostima svojih kolega, ali i njegov advokat za kog se sumnja da je bio "mozak klana" - otkrili su istražitelji.

Članovi kriminlane grupe, kako navode, koristili su sofisticirane uređaje za detekciju uređaja za praćenje, šifrovanu komunikaciju, dvoglede za noćno gledanje kako bi osigurali isporuke droge i radio-signale za otkrivanje policijskih mikrofona.

Pored ovih uređaja, tokom pretresa je zaplenjen 1,5 milion evra, satovi u vrednosti od 60.000 evra i oružja različitog kalibra. Ukupno je oduzeto trinaest pištolja , od kojih su neki bili replike, a sedam pravi, zajedno sa velikom količinom municije za pištolje i automatske puške.

- Organizacija je održavala veze sa nekim od glavnih transnacionalnih kriminalnih organizacija, kao što su albanska mafija, članovi irskog podzemlja, balkanski kartel i crnogorski kavački klan - navode oni.

Prema prikupljenim dokazima, Milojevićev klan drogu je nabavljao u velikim količinama. Za transport su koristili manje čamce na naduvavanje, iz kojih su na otvorenom moru prebacivali drogu na veće brodove. To su radili sistemom "konopca" odnosno tako što su koristili čak i zip lajn da pretovare tovare droge s jednog na drugo plovilo. Kokain su potom, kako je otkriveno, prebacivali do plaža na Ibici i Majorci, skladištili ga i zatim distribuirali dalje. Sumnja se da su najmanje 43 ovakve pošiljke droge "promakle" policiji.

Novac zarađen od droge, kako se sumnja, pokušavali su da ubace u legalne tokove preko ugostiteljskih lokala koje su posedovali, a navodno su novcem od kokaina kupili i tri hotela na Ibici i Majorci. Zbog sumnje da je prao novac, podsetimo, u okviru velike akcije španske policije uhapšen je i Luka Milojević, rođeni brat Stefana Milojevića koji je pušten da se brani sa slobode uz kauciju.

Španski mediji, preneli su da je policija pratili Stefana MIlojevića i prilikom njegovih poseta Beogradu. Podsetimo, kako je Kurir pisao, on je navodno bio u vezi sa pevačicom Milicom Ristić, koja je bivšeg supruga, nekadašnjeg vaterpolistu Nikolu Rađena varala sa Milojevićem. Navodno, par se viđao u Beogradu, ali su zajedno putovali i po Evropi.

Inače, on je javnosti postao pozna kada je takođe zbog prodaje droge uhapšen u Španiji 2020. Prethodno se u medijima pominjao kao sin Gorana Milojevića i bratanac trenera Zvezde Vladana Milojevića, koji je kao dečak i sam igrao fudbal, ali zbog visine nije imao puno uspeha, pa se "prebacio" na MMA u kom je zabeležio uspehe sve dok nije postao najveći narko bos na Balearskim ostrvima.