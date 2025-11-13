Slušaj vest

Kikinđanin B. I. pravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora zbog četiri razbojništva počinjena pre osam godina u Novom Miloševu i Jarkovcu.

Krivični postupak koji je vođen protiv okrivljenog B. I. i okrivljene S. N., oboje iz Kikinde, pravosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom su odbijene kao neosnovane žalbe okrivljenog i javnog tužioca, te je potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu.

Tom presudom, B. I. je oglašen krivim za četiri razbojništva, dok je S. N. oslobođena optužbe jer nije dokazano da je bila u sastavu razbojničke grupe i da je po prethodnom dogovoru sa B. I. počinila pomenuta krivična dela.

Okrivljeni B. I. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest i po godina, te je obavezan da plati troškove krivičnog postupka, a oštećenima isplati ispostavljene imovinsko-pravne zahteve.