ŽRTVE VEZIVAO LISICAMA I SELOTEJP TRAKOM: Osuđen razbojnik iz Kikinde, iza rešetaka će provesti šest i po godina!
Kikinđanin B. I. pravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora zbog četiri razbojništva počinjena pre osam godina u Novom Miloševu i Jarkovcu.
Krivični postupak koji je vođen protiv okrivljenog B. I. i okrivljene S. N., oboje iz Kikinde, pravosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom su odbijene kao neosnovane žalbe okrivljenog i javnog tužioca, te je potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu.
Tom presudom, B. I. je oglašen krivim za četiri razbojništva, dok je S. N. oslobođena optužbe jer nije dokazano da je bila u sastavu razbojničke grupe i da je po prethodnom dogovoru sa B. I. počinila pomenuta krivična dela.
Okrivljeni B. I. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest i po godina, te je obavezan da plati troškove krivičnog postupka, a oštećenima isplati ispostavljene imovinsko-pravne zahteve.
Kako se navodi u presudi, on je u aprilu i maju 2017. godine, u Novom Miloševu i Jarkovcu, po prethodnom dogovoru sa nepoznatom osobom, neovlašćeno ulazio u kuće više oštećenih lica. Zatim je upotrebom sile, vezujući im ruke selotejp trakom i lisicama, kao i pretnjom da će ih ubiti ukoliko ne kažu gde se nalazi novac i zlatni nakit, oduzimao pokretne stvari i novac u ukupnom iznosu većem od pola miliona dinara.