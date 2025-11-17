Slušaj vest

Ruski državljanin E.P. podneo je krivičnu prijavu Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal protiv petoro lica B.J., M.M., K.S., M.V. i N.L. zbog sumnje da su ga prevarili za ukupno 2.290.045,24 američkih dolara, saznajemo iz izvora bliskih istrazi.

Pripremali teren

U pitanju je ekskluzivna distribucija elektonskih cigareta na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Azerbejdžana i Sevrene Makedonije. Osumnjičeni su, kako se navodi u prijavi, isporučivali robu, ali nisu izvršili plaćanje većeg dela te se dugovanje nagomilalo.

Tužilaštvo za organizovani kriminal

Sve je dokumentovano

Prema navodima iz prijave, u koju je uvid imala naša redakcija, osumnjičeni su u dužem vremenskom periodu lažno prikazivali čnjenice i davali obećanja o unosnom poslovnom aranžmanu.

Kada su uplaćena sredstva nestala, a obećani projekti nisu realizovani, oštećeni je zatražio povraćaj novca, ali bez uspeha. Nakon toga je podneo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu gde se vodi ovaj postaupak.

Prijava je podneta protiv pet osoba sa prebivalištem u Srbiji i inostranstvu. Istraga bi trebalo da utvrdi tačne okolnosti slučaja, kao i tok novčanih transakcija koje su dovele do milionske štete. Neizmirenje obaveza stvorili su uslove za stečaj društva.

Postupak u toku

Kako se navodi u prijavi, oštećeni je uz podnesak priložio obimnu dokumentaciju kao dokazne materijale.

Među njima su:

- ugovori o ekskluzivnoj distribuciji

- fakture i tovarni listovi

- elektronska prepiska izmedu ugovornih strana

- obaveštenje o raskidu ugovora

- ugovori o prenosu udela

- rešenja Agencije za privredne registre (APR) o registraciji prenosa vlasničkih udela, kao i

- rešenje o ostavci direktora jednog od povezanih privrednih društava.

Zastupa oštećenog Rusa

Preuzeo slučaj

Naša saznanja potvrdio je advokat u ovom slučaju Luka Nikolić koji je objasnio situaciju iz svog ugla.

- Prebacivanje firmi na treća lica nekada sa Kosova, kao uslužno fiktivno vlasništvo, je bio poznat način izbegavanja plaćanja poreskih dugovanja, ali se tome donekle stalo na put, jer se pre registracije promene sedišta, proverava stanje poreskog duga. Poslednjih godina ta praksa dobija nov oblik i postaje mehanizam za izbegavanje obaveza prema poveriocima. Uočava se obrazac: kada dođe do većih dugovanja ili finansijskih potraživanja, vlasnička struktura se preko noći menja, udeli se prenose bez naknade, direktori podnose ostavke, a društvo praktično ostaje bez upravljanja i usmerava se u likvidaciju ili stečaj. Sve to ostavlja poverioce bez realne mogućnosti naplate. Takvi slučajevi nisu usamljeni, naprotiv, uzimaju maha, i potrebno je da tužilaštva aktivno ispituju da li se iza tih formalnih prenosa krije namera da se poverioci oštete, kako bi se tome stalo na put- rekao je Nikolić za Kurir.