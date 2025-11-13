OTKRIVENO KO JE BACIO BOMBU NA KUĆU U NOVOM PAZARU: Policija se oglasila o napadu, Beograđaninu određeno zadržavanje!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili P. N. (21) iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
P. N. se sumnjiči da je, noćas oko 2 sata, aktivirao i bacio bombu na jednu porodičnu kuću u Novom Pazaru. Na porodičnoj kući su nastala oštećenja, kao i na vozilu u blizini. Povređenih lica nije bilo.
Policija ga je uhapsila neposredno nakon što je izvršio ovo krivično delo i protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, podnela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.