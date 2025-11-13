Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili P. N. (21) iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

P. N. se sumnjiči da je, noćas oko 2 sata, aktivirao i bacio bombu na jednu porodičnu kuću u Novom Pazaru. Na porodičnoj kući su nastala oštećenja, kao i na vozilu u blizini. Povređenih lica nije bilo.

Policija ga je uhapsila neposredno nakon što je izvršio ovo krivično delo i protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, podnela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. 

Ne propustiteHronikaEKSPLOZIJA U NOVOM PAZARU: Bačena bomba na porodičnu kuću
whatsapp-image-20230410-at-4.23.35-pm.jpg
HronikaLAŽNE VRAČARE "SKIDALE MAGIJU", PA OD GRAĐANA UZIMALI MILIONE I ZLATO! Ženu prevarili za više od 11.000 EVRA! Uhapšeni prevaranti iz Novog Sada
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaTRAGEDIJA U NOVOM PAZARU: Pronađen mrtav muškarac, sumnja se da smrt nije prirodna
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaDVE OSOBE POVREĐENE U ODVOJENIM INCIDENTIMA U NOVOM PAZARU Devojka digla ruku na sebe, nekoliko sati kasnije žena pokušala da ubije partnera: Ovo je epilog!
1735916461novi-pazar-tuca-fotorina1 (3) (1).jpg