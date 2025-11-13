Slušaj vest

Pevačice Edita Aradinović, Katarina Živković i Milica Ristića našle su se u središtu pažnje zbog toga što su za partnere izabrale "žestoke momke". Edita je nedavno uslikana sa novim izabranikom, koji je ranije bio meta napada, hapšen je zbog otmice, Kaća je u ljubavi s nekadašnjim vođom jednog klana, koji je bio meta "kavačkog klana", dok je pevačica Milica Ristić bivšeg muža ostavila zbog narko-bosa.

- Veza estrade i podzemlja, nije ništa novo. Još tokom devedesetih, tada najveće zvezde za partnere su neretko birale ljude iz podzemlja. Neke su te veze krunisale brakom, rađale decu, i to najčešće nisu skrivale. Danas je jedina razlika u tome, što ljubav sa žestokim momcima, pripadnice estrade kriju kao zmija noge, ali kao što se vidi tokom prethodnih dana, neke stvari je nemoguće sakriti - objašnjava sagovornik Kurira.

Edita Aradinović, koja se ranije dovodila i vezu s Markom Đorđevićem, zvanim Markeđani, koji je nedavno uhapšen u Dubaiju kao pripadnik takozvanog "vračarskog klana", pre nekoliko dana pokazala je javno svog izabranika - Nenada Stevića.

Inače, Stević ja javnosti postao poznat 19. novembra 2016. kada je u naselju Telep ubijena njegova tadašnja devojka, fitnes instruktorka Teodora Kaćanski. Pucnjava se dogodila nekoliko trenutaka pošto je njen dečko izašao iz automobila. Dok je išao prema zgradi, Teodora sa navodno s mesta suvozača prešla na vozačevo mesto da preparkira automobil. Iz žbunja je tada izleteo napadač i iz "tetejca“ ispalio pet hitaca u devojku.

Teodora je odmah prebačena u Urgentni centar, ali je nakon tri dana borbe za život preminula.

Istraga je ubrzo došla do saznanja da je meta napadača bio Stević, jer se ranije dovodio u vezu s "veterničkim klanom“.

Inače, Stević je nekoliko godina kasnije uhapšen zbog sumnje da je sa nekoliko prijatelja oteo Gorana Cvijetića iz Budisave, a na sudu su se branili da su hteli da obave građansko hapšenje, jer tvrde da je upravo on ubio Teodoru.

- Ajde nek smo svi živi i zdravi i da svi gledamo svoja posla - poručila je Edita na svom Instagram profilu pošto je otkriveno ko je njen novi partner, za kog mediji tvrde da je sada fitnes trener.

Samo nekoliko dana kasnije, otkriveno je ko je novi izabranik pevačice Katarine Živković - nekadašnji vođa takozvanog rakovičkog klana Nebojša Stojković Stojke.

Inače, Stojke se poslednji put u javnosti pominjao 2019. kada je uhapšen u velikoj akciji policije. Dve godine ranije, punio je stupce crne hronike jer je krajem avgusta teško ranjen u Barsleoni. Napadač je tada u njega ispalio četiri hica i navodno mu isekao deo prsta, a Stojković je čudom preživeo ovaj napad.

- Javnost je za Nebojšu Stojkovića prvi put čula tokom akcije Sablja kada je uhapšen. Sudilo mu se za trgovinu drogom, razbojništva iznude i dva ubistva, ali je za likvidacije oslobođen na kraju sudskog postupka. Međutim, zbog drugih krivičnih dela je osuđen na šest godina zatvora, ali kako se nije javljao na izdržavanje kazne, za njim je raspisana poternica po kojoj je uhapšen 2010. Tokom izdržavanja kazne Stojković je u jednom trenutku čak i štrajkovao glađu u požarevačkom zatvoru i to zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture" - podseća sagovornik Kurira.

Kaća Živković, podsetimo, posle javnog otkrića njene bivše drugarice Kije Kockar da je u vezi sa Stojkovićem s kojim je dobila i dete, potvrdila je ove navode. Ona je izjavila i da nikada nije skrivala ko joj je partner, ali da ga nije javno eksponirala.

Za razliku od Edite i Kaće Živković, njihova koleginica Milica Ristić, pokušala je da demantuje krajem prošle godine vezu s jednim od najvećih narko-bosova na Balearskim osrtvima Stefanom Milojevićem. Milojević je pre nekoliko meseci uhapšen u velikoj akciji španske policije, koja ga je označila kao vodećeg trgovca kokainom.

Inače, kako su mediji pisali, u vreme kada je ušla u ljubavnu vezu sa Milojevićem, pevačica je bila u braku s bivšim vaterpolistom Nikolom Rađenom. Njihov brak navodno je propao upravo zbog neverstva Milice Ristić koja je bivšeg sportistu s kojim ima dete varala sa narko dilerom.

- Jedna od najvećih i najpoznatijih ljubavi pevačice i pripadnika beogradskog podzemlja devedesetih jeste ona filmska koja se dogodila Goci Božinovskoj i Zoranu Šijanu. Ljubav između njih planula je na prvi pogled na letovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, a završila se njegovim ubistvom u novembru 1999. Pevačica i nekadašnji prvi čovek surčinskog klana, u međuvremenu su se rastali, ali su tokom zajedničkog života dobili ćerku i sina. Pevačica nikada nije izbegavala da naglasi da je Šijan bio njena velika ljubav - podseća sagovornik Kurira.

Dosije u policiji imao je i Željko Ražnatović Arkan, suprug pevačice Svetlane Cece Ražnatović, koja je u braku sa njim dobila sina i ćerku. Arkan je, podsetimo, ubijen 2000. u hotelu Interkontinental, na samo nekoliko desetina metara od supruge, koja je sa sestrom obilazila butike u hotelu.

Žestokog momka volela je i Jelena Karleuša, a prema njenim rečima, upravo ubistvo njene najveće ljubavi - Zorana Davidovića Ćande je razlog netrpeljivosti između nje i Svetlane Ražnatović. Davidović je, podsetimo, ubijen u automobilu 23. marta 2000.

- Nažalost, doživela sam da ga vidim u komadima, ali i u tim komadima, to je za mene bio on. Imala sam samo 21 godinu. Otprilike sam videla gde su mu usta i ljubila ga u ono što je ostalo od njegovog lica, jer sam ga volela najviše na svetu. Nikada taj prizor neću zaboraviti. Nikada me niko nije voleo kao on, a to je, inače, i razlog moje velike netrpeljivosti sa Svetlanom Ražnatović - rekla je Jelena gostujući u jednom podkastu.

