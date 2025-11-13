Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su N. B. (41) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 2,2 kilograma marihuane, upakovane u 37 vakumiranih kesica, digitalnu vagicu za precizno merenje, kao i aparat za vakumiranje, navode iz Policijske uprave Kragujevac.

1/3 Vidi galeriju Zaplenjena droga u Kragujevcu Foto: Mup