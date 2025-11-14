Slušaj vest

Radoje Zvicer, odbegli vođa kavačkog klana, do sada je osuđivan ukupno sedam puta, a protiv njega je u toku više krivičnih postupaka zbog 11 likvidacija! Zloglasni vođa klana, koji je označen kao jedan od najtraženijih i najopasnijih begunaca na listi Evropola, policiji i pravosuđu poznat još od mladosti!

Poslednja presuda, podsetimo, izrečena mu je juče pred Višim sudom u Podgorici koji ga je osudio na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina iz Ekvadora u Holandiju. Ova presuda, inače, nije pravosnažna i na nju odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.

- U dosijeu Radoja Zvicera, navodi se da je on prvi put osuđivan sa 20 godina i to pred sudom u Crnoj Gori, odnosno pred Osnovnim sudom u Kotoru. Tada mu je izrečena uslovna kazna zatvora od 45 dana, sa rokom provere od dve godine, zbog falsifikovanja isprave. Samo tri godine kasnije, Osnovni sud u Baru kaznio ga je zatvorskom kaznom od tri meseca, uslovno na godinu dana zatvora, za isto krivično delo - otkriva sagovornik Kurira.

Prvi put, zbog droge je osuđen 2006., pred Višim sudom u Podgovrici, kada je kažnjen sa dve godine zatvora zabog proizvodnje i prodaje narkotika.

- U novembru 2007. Osnovni sud u Kotoru osudio ga je na šest meseci zatvora zbog teške telesne povrede. Naredna presuda, izrečena mu je 2012. i to pred sudom u Murskoj Suboti u Sloveniji, koji ga je kaznio sa tri meseca, uslovno na godinu dana zbog falsifikovanja dokumenata - podseća naš sagovornik.

Apelacioni sud u Novom Sadu, podsetimo, 2023. vođu kavačkog klana je pravosnažno osudio na dve godine i pet meseci, takođe zbog falsifikovanja dokumenata. Na ovu kaznu, osuđen je u odsustvu.

Lična karta vođe kavčana Ime: Radoje Prezime: Zvicer Mesto rođenja: Kotor - Crna Gora Adresa: Škaljari 120 Datum rođenja: 20. decembar 1982. Nacionalnost: Crna Gora

U međuvremenu, tužilaštva u Srbiji, Crnoj Gori, Grčkoj ali i Austriji pokrenula su postupke protiv njega zbog kojih je Interpol raspisao crvenu poternicu za vođom kavčana.

- Viši sud u Podgorici ga potražuje zbog vođenja krivičnog postupka u kom se tereti za stvaranje kriminalne grupe, i sedam ubistava. U Beogradu se postupak protiv njega vodi zbog sumnje da je sa Nikolom Vušovićem organizovao vračarski klan i da je učestvovao u planiranju ubistva Strahinje Savića u pritvoru u Bijelom Polju. Takođe, Grčka protiv njega vodi postupak zbog likvidacija vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini 2020., kao i ubistava Alana Kožara i Damira Hadžića nekoliko meseci kasnije na ostrvu Krf - podesća sagovornik Kurira.

Vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer, na crvenim poternicama označen je kao jedan od najtraženijih begunaca u Evropi, a u napomeni na strani koja se odnosi na njega, navedeno je da je "opasan i moguće naoružan".

- Belac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa/brinet kosa - navodi se u ličnom opisu Zvicera i dodaje da je do sada poznato da je koristio najmanje 15 različitih identiteta!

Hronologija presuda Radoju Zviceru x 19. septembar 2002 - Pred Osnovnim sudom u Kotoru osuđen na 45 dana zatvora uslovno na dve godine, zbog falsifikovanja isprave x 14. septembra 2005 - Pred Osnovnim sudom u Baru osuđen na zatvorsku kaznu od tri meseca, uslovno na godinu dana zbog falsifikovanja x 17. januara 2006 - Pred Višim sudom u Podgorici osuđen na dve godine zatvora zbog proizvodnje i pridahe droge x 02. novembra 2007 - Pred Osnovnim sudom u Kotoru osuđen na šest meseci zatvora zbog teške telesne povrede x 29. marta 2012 - Pred sudom u Murskoj Suboti u Sloveniji, osuđen na tri meseca uslovno na godinu dana zbog falsifikovanja dokumenata x 14. februar 2023 - Apelacioni sud u Novom Sadu kaznio ga je sa dve godine i pet meseci zatvora za falsifikovanje dokumenata x 12. novembar 2025 - Pred Višim sudom u Podgorici osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca kokaina

Kao posebna karakteristika, navedeni su njegovi ožiljci nakon prostrelnih rana na levoj strani gornjeg dela tela koje je zadobio kada su ubice pokušale da ga likvidiraju u Kijevu u maju 2020. godine.

Na dve stranice koje je objavio Interpol nalaze se i njegove fotografije na kojima se vidi da je menjao lični opis, puštao i brijao bradu, a najverovatnije je u međuvremenu nadogradio i kosu.