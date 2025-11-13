UŠAO U KANCELARIJU I SA 3 HICA UBIO DIREKTORA ČUVENE FIRME: Zečevićev ubica odmah uhvaćen, ali misterija motiva traje 30 godina - evo na šta se sumnjalo
Na današnji dan pre 30 godina ubijen je direktor "Koka kole" Milorad Zečević (44).
Ni posle tri decenije nije otkriven motiv njegove likvidacije, iako se zna ko je bio izvršilac tog zločina.
Zečević je ubijen 13. novembra 1995. godine. Dragoljub Garić iz Batajnice uspeo je tog jutra da uđe u Zečevićevu kancelariju i ispali tri metka u njega. Ubica je uhapšen, a mediji su objavili informacije iz nezvaničnih izvora da je Garićeva supruga blisko sarađivala sa Zečevićem, da su se dvojica muškaraca poznavala i da Gariću to nije bio prvi put u Zečevićevoj kancelariji.
Međutim, ti navodi su brzo demantovani, a Dragoljub Garić je opisan kao psihički bolesnik, koji je verovao da mu neko rastura brak i tog jutra, nakon što nije pronašao direktora jedne druge firme, otišao je u Zečevićevu kancelariju i ubio ga.
Priča o "ubistvu bez motiva" koje je počinila "psihološki nestabilna osoba" argumentovana je nekrologom. U njemu porodica Garić izražava saučešće porodici Zečević, objašnjavajući da je Dragoljub "pokazivao znake mentalne bolesti i da je porodica pregovarala sa mentalnim ustanovama i državnim organima o njegovom smeštanju u ustanovu. Nažalost, sa intervencijama se zakasnilo".
Porodica Garić takođe objašnjava da je Dragoljub u "bolesnoj fiksaciji za žrtvu izabrao nevinog, časnog i izuzetno uglednog čoveka", nanoseći bedu porodici Zečević i sramotu porodici Garić.
"Vreme" je u beogradskom sudu nezvanično saznalo da je Dragoljub Garić tvrdio da je poznavao Zečevića, ali da ga je sreo samo jednom, šest godina ranije. Garićeva izjava, međutim, delovala je previše zbunjujuće i nekoherentno.
Po Beogradu su počele da se šire razne priče, oko motiva ubistva, od toga da je Zečevića likvidirala mafija, pa do toga da ga je likvidirao bolestan čovek, bez razloga.
I posle 30 godina i dalje se ne zna zašto je ubijen Milorad Zečević.
Kurir.rs/Rudar 7