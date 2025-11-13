Slušaj vest

Prošlo je više od godinu i po dana od nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša. Misterija njegovog nestanka i dalje zbunjuje porodicu, prijatelje i istražne organe. Istraga i dalje traje, ali novih detalja nema. Njegov nestanak nije jedini nerešen slučaj u tom gradu. Nišlije pamte i nestanak devojčice iz 2000. godine, koja je išla da se vidi sa čovekom koji je preko medija nudio posao bebisiterke u Švajcarskoj, i od tada joj se gubi svaki trag.

Majka farmaceuta iz Niša i dalje ne gubi nadu da će saznati nešto o sinu Milanu Đorđeviću, koji je nestao 10. juna prošle godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Na dan nestanka bio je kod majke, a zatim ušao u automobil i otišao na poslovni sastanak.

- Poljubio me, trebalo je za deset dana svi da idu na more. Ništa se nije primećivalo na njemu. Ali imao je neku nervozu, to svi kažu, i bratu i kumu je rekao da ima neki problem, a kad ga sam reši, da će im reći. Kada je prešao tu, na parking, uzeo kola, prošla je neka koleginica i čula burna dva razgovora, vrlo bučna. Ja sam to i prijavila. On je, kažu, razgovarao sa šeficom. Njega je tu neko sačekao - kaže majka.

Njegov automobil pronađen je ispred planinarskog doma, a u njemu su bili svi lični predmeti, telefoni, laptop, novčanik i sat. Iako su policija, planinari, helikopteri i psi tragači pretražili teren Suve planine, nijedan trag koji bi razrešio misteriju njegovog nestanka nije pronađen.

- Ostaju dve varijante. Ona u koju ja i dalje verujem jeste da je on ipak negde živ, da se sakrio, da je negde prikriven. Dešavalo se i ranije da posle godinu, dve, slučajno pronađemo nekog ko je nestao, a nije želeo da se javi svojima: zasnovao je novu porodicu, novi život. Verujem i dalje u tu priču. Mada, ne smemo isključiti ni mogućnost da je otet, kidnapovan, možda i lišen života. Verujem da je Milan negde u „dubokoj ilegali“, čeka da prestanu razlozi zbog kojih je morao da se udalji, i da će se jednog dana javiti - kaže nekadašnji inspektor Bratislav Timotijević.

Ovo, međutim, nije jedini slučaj nestale osobe koji je za istražne organe ostao enigma.

- Još 2000. godine u Nišu se dogodio slučaj nestanka sedamnaestogodišnje devojke koji do danas nije rešen. Potpuna misterija - devojčica je tada izašla na Tvrđavski most, obučena u letnju haljinu i sa tašnicom. Trebalo je da se nađe sa čovekom koji je preko oglasa u medijima nudio posao bebisiterke u Švajcarskoj. Pouzdano se zna da je to rekla drugaricama, a nakon tog susreta joj se gubi svaki trag - rekao je Timotijević.

Policija je pronašla tog čoveka i detaljno ga ispitala, ali ni godinama kasnije nije pronađen nijedan dokaz. Do danas - ni traga ni glasa o njoj.

Slučaj Milana Đorđevića, kao i nestanak devojčice iz 2000. godine, i dalje za nišku policiju ostaju nerazjašnjena misterija.

