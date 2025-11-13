TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMANDE! Zbog sudara 2 vozila nastao totalni haos: Saobraćaj otežan nakon udesa, Hitna pomoć odmah zbrinula povređene (VIDEO)
Na autoputu kod Autokomande došlo je do ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Nesreća se dogodila kada se jedno vozilo zakucalo u drugo vozilo koje je bilo u saobraćajnoj traci.
Od siline udarca oba automobila su aktivirala vazdušne jastuke. Saobraćaj na tom delu autoputa je otežan, dok su se službe hitne pomoći i policija brzo pojavile na licu mesta. Hitna pomoć je odmah stigla i pružila prvu pomoć povređenima.
Vozačima u putnicima iz oba vozila se na licu mesta i dalje ukazuje medicinska pomoc, dok su saobraćajni policajci započeli istragu da bi utvrdili uzrok nesreće.
Na terenu su se pojavili i radnici saobraćajnih službi, koji su ubrzo uklonili staklo i delove oštećenih vozila i omogućili normalizaciju saobraćaja na ovoj prometnoj deonici autoputa.
Kurir.rs