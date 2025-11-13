Slušaj vest

Oficir u penziji Milan R. (75) koji je 22. jula ove godine u njihovom porodičnom domu u niškom selu Donji Matejevac ubio svoju suprugu Ljubinku R. (74) zločin je počinio pod uticajem duševnog oboljenja sličnom šizofreniji.

Iz tog razloga pred Višim sudom u Nišu prema njemu je pokrenut postupak obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Tužilac ispričao detalje

Viši javni tužilac Goran Bursać danas je opisao kako je došlo do stravičnog zločina i zbog čega Milan neće ići na robiju već će se lečiti.

- Oko 7.10 sati nakon što je popio kafu sa suprugom Milan joj je zadao više udaraca zatvorenom šakom, stezao je za vrat a onda je uzeo kuhinjski nož i prerezao joj grkljan. Oprao je nož, vratio ga u fioku a onda otišao kod komšije i kazao mu: Ubio sam Bubu! U ovom postupku stanje stvari nije sporno ni činjenično ni pravno pa s obzirom na to da se radi o neuračunljivom licu predloženo je izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi - kazao je Bursać.

1/6 Vidi galeriju U ovoj porodičnoj kući osumnjičeni Milan R. je ubio suprugu Foto: Marko Smiljković

Život svojih roditelja opisao je njihov sin Igor R. ističući da ni otac ni majka nisu bili nasilni te da ga je zločin zaprepastio.

Sin kroz suze opisao roditelje

- I otac i majka su bili dementni a imali su i drugih zdravstvenih problema. Tata je stalno plakao i bio ćutljiv. Vodio sam ih u Vojnu bolnicu, otac je neuropsihijatru govorio da se plaši da će ga majka ubiti. Mislim da je neuropsihijatar načinio propust jer ih nije zadržao u bolnici a lečenje im je bilo potrebno kazao je ovaj Nišlija plačući.

Roditelje je, kako je kazao, video noć uoči tragedije.

- Sedeli smo i pili kafu, ništa nije ukazivalo da imaju neke probleme. Oca sam prvi put posle toga video juče u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Pitao sam ga 'Ćale, da li znaš šta si uradio? Kazao je da ne zna i da su mu rekli da je uništio porodicu – posvedočio je sin penzionisanog oficira.

Sudija Višeg suda Valentina Miladinović Pešić nastavak glavnog pretresa zakazala je za 11. decembar kada bi trebalo da bude saslušan veštak neuropsihijatar iz SZB u Beogradu a na okolnosti Milanove psihijatrijske bolesti i njenog uticaja na uračunljivost.

Trajanje mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja zakonom nije ograničeno, o njenom produžavanju ili prestanku odlučuje Viši sud na osnovu periodičnog izveštaja koje mu psihijatar dostavlja o napretku u lečenju.