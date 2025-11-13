Slušaj vest

Danas su u Užicu dogodile dve teške saobraćajne nesreće u kojima su učestvovali motociklisti. Nažalost, u jednoj, koja se dogodila u Užicu u naselju Terazije na putu za Bajinu Baštu, a o kojoj je Kurir već pisao, poginuo je motociklista N.M. (41) iz Užica.

Nesreća se dogodila oko 13.30 časova. Prema prvim podacima iz istrage došlo je sudara motocikliste i automobila “škode”, kada se “škoda” uključivala sa sporednog puta.

Na licu mesta je poginuo vozač motocikla, dok je i vozač automobila sa povredama prevezen u užičku bolnicu.

Potom se u blizini Užica dogodila još jedna nesreća. Naime, u naselju Lokva kod Užica sudarili su se takođe automobil i motocikl.

U ovoj nesreći, vozač motocikla N.K. (72) je povređen, ali van životne opasnosti.