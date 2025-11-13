Slušaj vest

Muškarac H.S. (57) iz Priboja teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras oko 19.30 u Bijeloj, piše Novski portal.

Nezgoda se dogodila kada su se dva automobila kretala od Kamenara prema Herceg Novom.

H.S. je, kako piše Novski portal, upravljao vozilom pribojskih registarskih oznaka, a drugo vozilo bilo je podgoričkih registarskih oznaka i njim je upravljao R. R. (31) iz Podgorice.

Kako je došlo do kontakta još se utvrđuje. Zbog povreda glave H.S. je prevezen u bolnicu Meljine.

Uviđaj na licu mesta, po ovlašćenju dežurnog ODT obavila je saobraćajna patrola Odeljenja bezbednosti Herceg Novi.