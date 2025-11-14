Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća desila se jutros kod Sombora

Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće došlo je kada je na putu Sombor-Čonoplja vozilo marke Pežo sletelo sa puta.

 Na terenu su policija, Hitna pomoć i vatrogasci koju su sekli vozilo da dođu do povređenog.

Trenutno nema informacija kako je do nesreće došlo, ni kolika je materijalna šteta pričinjena.

Ne propustiteHronikaTEŠKO POVREĐEN DRŽAVLJANIN SRBIJE Nesreća u Crnoj Gori
crnogorska policija
HronikaJOŠ JEDNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UŽICA: Ponovo sudar motocikla i auta, vozač motora (72) zadobio povrede
hitna pomoć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMANDE! Zbog sudara 2 vozila nastao totalni haos: Saobraćaj otežan nakon udesa, Hitna pomoć odmah zbrinula povređene (VIDEO)
saobraćajna nesreća Autokomanda
HronikaPIJANI SVAT IZAZVAO NESREĆU U KOJOJ SU POGINULI VERENICI IZ KOSTOLCA: Filip i Jovana žurili kući, besni BMW prepolovio njihovog "punta", suđenje se nastavlja!
fj.jpg