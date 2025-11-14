Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće došlo je kada je na putu Sombor-Čonoplja vozilo marke Pežo sletelo sa puta.
Hronika
JEZIVA NESREĆA KOD SOMBORA: Automobil sleteo u kanal, vatrogasci sekli vozilo da izvuku vozača (FOTO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća desila se jutros kod Sombora.
Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće došlo je kada je na putu Sombor-Čonoplja vozilo marke Pežo sletelo sa puta.
Na terenu su policija, Hitna pomoć i vatrogasci koju su sekli vozilo da dođu do povređenog.
Trenutno nema informacija kako je do nesreće došlo, ni kolika je materijalna šteta pričinjena.
Reaguj
Komentariši