U neposrednoj blizini Policijske uprave u Novom Pazaru došlo je do ozbiljnog incidenta nakon što je policijski službenik reagovao na nepropisno parkirano vozilo. Prema prvim informacijama policajac je prišao vozaču i zatražio da pomeri automobil koji je bio ostavljen suprotno propisima.

- Usledila je rasprava, nakon koje je policijski službenik pokušao da privede muškarca. U tom trenutku situacija je eskalirala, policajac ga je oborio na zemlju, a zatim mu zadao više udaraca u predelu glave i trupa - povrđeno je za RINU.

Povređeni vozač se sam uputio u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su mu konstatovane povrede.

Nezvanično, protiv policijskog službenika odmah je pokrenut postupak, a o celom slučaju obavešteno je i nadležno tužilaštvo.