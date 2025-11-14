Slušaj vest

Nenad Ivković (67), zvani Mošulje iz Požarevca, nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se preksinoć dogodila u naselju Skobalj, koje se nalazi između Požarevca i Smedereva, kada ga je na putu udario automobil.

Kako nezvanično saznajemo, Nenad Ivković, koji je živeo na margini, kobne večeri je vidno dezorjentisan zaustavljao vozila na putu.

- On je imao određenih zdravstvenih poteškoća i te večeri je šetao po putu i pokušavao da zaustavi automobile. Bio je odeven u crnu odeću, put je potpuno neosvetljen, a na sve to je i padala kiša, kada ga je prednjim delom auta u preticajnoj traci udario vozač - priča izvor Kurira iz istrage.

Nenad Ivković Foto: Facebook

Vozač automobila je odmah stao da mu pomogne i pozvao policiju.

- Na mesto nesreće došla je Hitna pomoć i policija, ali Nenadu nažalost nije bilo spasa. Uviđaj je obavilo Osnovno javno tužilaštvo u Smedrevu - navodi izvor.

Uprkos tome što je bio socijalno ugrožen, Nenad je bio voljen od strane stanovnika Požarevca. Njegova tragična smrt ujedinila je brojne Požarevljane koji su na društvenim mrežama delili svoja sećanja na njega, nazivajući ga "legendom grada".

- Druže moj, skoro te videh i rekla sam ti da mi upalis sveću.. Baš mi je žao, jedna iskrena i dobra duša da na ovakav način nastrada - napisala je jedna Požarevljanka na društvenim mrežama, opraštajući se od Ivkovića.

- Saučešće porodici, počivaju u miru - napisala je druga poznanica i dodala: