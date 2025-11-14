Slušaj vest

Poznati beogradski advokat Dragan Palibrk, uoči izbora za predsednika Advokatske komore Beograda (AKB) koji će se održati sutra, pozvao je kolege da glasaju i da poverenje daju onima kojima će interes advokature i advokata biti na prvom i jedinom mestu.

Beogradski advokati inače sutra će tajnim glasanjem na Izbornoj skupštini Advokatske komore Beograda koja će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu birati članove svih organa i nosilaca funkcija u komori.

Za predsednika AKB kandidovali su se advokati Dragoslav Ljubičanović, Vladimir Prijović, Ivan Vukoje i Nebojša Perović.

Palata pravde, najveći sud u Srbiji Foto: Jakov Milošević

Osim predsednika komore, na ovim izborima će se birati i potpredsednik AKB, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, predsednik disciplinskog suda, zamenik predsednika disiplinskog suda, sudije disciplinskog suda, zamenici disciplinskog tužioca, kao i predstavnici AKB u Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i delegati u Skuštini AKS.

- Pozivam kolege, advokate da daju glas onim kandidatima koji će biti sposobni da rešavaju nagomilane probleme u advokaturi i srpskom pravosuđu, a koji se tiču i tište advokate u obavljanju njihovog posla, naročito da pomognu mladim advokatima kojima je trenutno teško da se involviraju u obavljanje časnog ali teškog advokatskog posla, jer i oni treba da dobiju šansu kakvu smo mi svojevremeno dobili - izjavio je Palibrk za Kurir.

Advokat koji ima karijeru krivičara dugu 32 godine posebno je istakao važnost predstojećih izbora.

- Nemojte nikako dozvoliti da nam advokatsku komoru okupiraju advokati koji će bezrazložnim obustavama rada i drugim zloupotrebama Komore u privatne i političke svrhe služiti političkim partijama, nevladinim organizacijama i stranim službama, umesto interesima advokature i samih advokata - poručio je Palibrk kolegama.

Poznati advokat, koji je od 2010. do 2018. u dva mandata biran na mesto predsednika disciplinskog suda AKB, na ovim izborima inače nije kandidat ni na jednu funkciju u Komori.