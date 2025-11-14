Slušaj vest

Granični policajac Vukoman D. (23) koji je u noći između 1. i 2. novembra pucao u vlasnika kafane u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa, Slobodana B. nakon verbalne rasprave, zaćutao je pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru kada je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije želeo da iznese odbranu.

- Osumnjičeni Vukoman D. iz Feketića, koji se tereti za izvršenje krivičnog dela ubistvo u pokušaju u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, nije želeo izneti svoju odbranu, koristeći se zakonskim pravom da se brani ćutanjem - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.

Kako saznajemo, njemu je određen pritvor nakon saslušanja.

Podsetimo, sukobu je prethodila žučna svađa i tuča koja je usledila nakon što je osumnjičeni, navodno, uznemiravao zaposlenu u tom lokalu, koja je inače sestra od vlasnika. Ubrzo nakon toga, sukob je prerastao u horor kada je granični policajac ozvadio pištolj i zapucao u vlasnika tog ugostiteljskog objekta. Prema nezvaničnim informacijama, Slobodan B. upucan je u uvo i nije bio životno ugrožen.

Kako smo ranije preneli, policajac je bio gost lokala, a u jednom momentu neprimereno je dobacivao konobarici koja je sestra vlasnika te kafane.