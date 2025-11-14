POLICAJAC KOJI JE SPOPADAO KONOBARICU I PUCAO U VLASNIKA KAFANE OSTAJE U PRITVORU: Pred tužilaštvom zanemeo, a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva!
Granični policajac Vukoman D. (23) koji je u noći između 1. i 2. novembra pucao u vlasnika kafane u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa, Slobodana B. nakon verbalne rasprave, zaćutao je pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru kada je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije želeo da iznese odbranu.
- Osumnjičeni Vukoman D. iz Feketića, koji se tereti za izvršenje krivičnog dela ubistvo u pokušaju u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, nije želeo izneti svoju odbranu, koristeći se zakonskim pravom da se brani ćutanjem - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.
Kako saznajemo, njemu je određen pritvor nakon saslušanja.
Podsetimo, sukobu je prethodila žučna svađa i tuča koja je usledila nakon što je osumnjičeni, navodno, uznemiravao zaposlenu u tom lokalu, koja je inače sestra od vlasnika. Ubrzo nakon toga, sukob je prerastao u horor kada je granični policajac ozvadio pištolj i zapucao u vlasnika tog ugostiteljskog objekta. Prema nezvaničnim informacijama, Slobodan B. upucan je u uvo i nije bio životno ugrožen.
Kako smo ranije preneli, policajac je bio gost lokala, a u jednom momentu neprimereno je dobacivao konobarici koja je sestra vlasnika te kafane.
- Tu je zaposlena Slobodanova sestra, ona je u trenutku incidenta konobarisala i služila osumnjičenog. Njoj je policajac više puta neprimereno dobacivao da bi na kraju krenuo da je spopada. Tada se umešao Slobodan koji je rekao Vukmanu da je ostavi na miru. Njih dvojica su tada počela žustro da se svađaju i vređaju. Psovali su jedan drugog i pretili. Onda su se potukli, Slobodan je udario Vukomana pikslom u glavu, nakon čega je policajac izvadio pištolj i upucao ga.