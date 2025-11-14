Slušaj vest

Četiri meseca su prošla otkako je tragično preminula lepa Milana Mišić (26) iz Šida, a njeni bližnji pogođeni tragedijom ne mire se sa sudbinom koja ih je zatekla tog dana. Na društvenim mrežama, tim povodom, osvanule su poruke njenih bliskih prijatelja koji su podsetili na to da ljubav nije prestala iako je otišla.

- Milana naša, svaki dan te spomenemo, i svaki put isto zaboli. Nisi tu da se nasmeješ našim glupostima, da nas smiriš kad pravimo dramu. Nedostaješ nam svakog dana - napisala je jedna od njenih prijateljica.

- Navikavala si nas da si uvek tu, da ćeš se pojaviti, pa makar na minut. Sad se hvatam kako te i dalje tražim pogledom… a znam da te neću videti. Teško je prihvatiti da te nema, nadam se da si na nekom boljem mestu.

Jedan od takođe bliskih prijatelja poručio je da ga najviše boli to što je ostalo toliko nedovršenog.

- Već je prošlo četiri meseca otkako te nema, otišla si prerano, a toliko toga si još imala da ispuniš... Četiri meseca bez tebe traju kao četiri godine. Čuvamo te u svakoj uspomeni i znaj da ne prođe dan da se ne zapitamo zašto se tako desilo...

Milana Mišić, Šid Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Milana je tragično preminula u 26. godini, a na večni počinak ispraćena je dva dana kasnije u pratnji neutešne porodice, prijatelja, rođaka i mnogobrojnih sugrađani koji se danima od nje opraštaju na društvenim mrežama.