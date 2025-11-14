Slušaj vest

Srpski državljanin nastanjen na Malti osuđen je uslovno na tri godine zatvora u ovoj ostrvskoj državi zbog snimanja i posedovanja dečije pornografije.

Kako prenosi Malta today, muškarac je uhapšen 4. septembra ove godine, a incidente je pravio i prethodnih meseci. Prema optužnici, on je snimao i objavljivao materijal koji je uključivao i maloletnike u nepristojnim pozama.

- Muškarac je delo priznao pred sudom, iako mu je sudija predočio da snimci koje je pravio nisu eksplicitno pornografski, ali da jesu neprikladni jer uključuju maloletnike - prenosi portal.

Uzimajući u obzir priznanje muškarca, prikazani video i saradnju sa policijom, sud je odlučio da je bolje da ga osudi uslovnu kaznu zatvora sa rokom provere od tri godine i da ga pošalje na rehabilitaciju.