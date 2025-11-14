Slušaj vest

- Dečak trenira u streljani, druga deca ga se plaše. Često govore da ih i psihički i fizički maltretira. Bio je roditeljski sastanak na kom su bili i zamenik direktora, sekretar škole i psiholog. Dečak je suspendovan na 20 dana, kaže jedan od roditelja učenika ove škole.

Osim ovog slučaja, kako kažu roditelji čuli su, da je i juče došlo do incidenta kada je u školu jedan učenik doneo nož i sataru. Povodom izjava roditelja, kontaktirana je i uprava Osnovne škole Milica Pavlović u Čačku.

- Kada je u pitanju učenik sedmog razreda, tačno je da je on doneo repliku metka u školu. Mi smo odmah preduzeli sve potrebne mere i svi nadležni organi su o tome obavešteni. Kada je u pitanju ovaj drugi slučaj, da je jedan učenik doneo u školu nož i sataru, to zaista prvi put čujem. Za taj slučaj nije bilo nikakvih prijava - rekao je direktor škole Dragan Vasiljević.

On dodaje da će škola tokom dana izdati zvanično saopštenje povodom slučaja učenika iz sedmog razreda koji je u školu doneo repliku metka.

(Kurir.rs/RINA)

