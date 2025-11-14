Slušaj vest

Marton Robotka (37) iz Srbobrana, optužen za brutalno ubistvo svoje majke Mirjane Robotke (79), osuđen je danas pred Višim sudom u Somboru, kako Kurir saznaje, na doživotnu robiju!

- U krivičnom predmetu okrviljenog M.R., zbog krivičnog dela teško ubistvo, prema optužnici Višeg javnog tužioca u Somboru od 03. jula 2025. godine, na glavnom pretresu održanom dana 14. novembra 2025. godine, nakon završnih reči stranaka veće Višeg suda u Somboru je, nakon većanja i glasanja, donelo, a predsednik veća javno objavila presudu, kojom je okrivljeni M.R. oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na kaznu doživotnog zatvora - rečeno je iz suda za Kurir.

Kako su takođe dodali, okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara koja će se izvršavati u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi i trajaće dok postoji potreba za lečenjem.

Marton Robotka Foto: Društvene Mreže

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio u noći između 7. i 8. januara ove godine u porodičnoj kući u Srbobranu, gde su majka i sin živeli zajedno. Telo nesrećne žene pronađeno je u jutarnjim satima, sa vidnim povredama na glavi i telu.

Stanovnici ulice u kojoj se desio zločin i dalje su potreseni. Jedan od komšija ispričao je da je Marton rano ujutru, oko 6.30, izašao iz kuće i rekao mu da mu je majka umrla.

- Bio sam zatečen i izjavio mu saučešće. Delovao je zbunjeno, ali nisam pomislio da se iza svega krije zločin. Kasnije, kad sam saznao šta je uradio, shvatio sam da u njegovom ponašanju nije bilo ni trunke kajanja - ispričao je komšija za medije.

Druga komšinica odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali je ekipa po dolasku mogla samo da konstatuje smrt. Lekari su primetili povrede i o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo privela Martona Robotku.

Prema podacima Osnovnog suda u Vrbasu, Marton Robotka je tri puta pravosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici - 2018, 2019. i 2022. godine. Poslednji put je osuđen na dve godine zatvora. Protiv njega su više puta izricane i hitne mere zabrane prilaska majci, ali se, po rečima komšija, one često nisu poštovale.

- Bio je sklon alkoholu, često se svađao i tukao majku. Nije radio, a kad bi dobio koji dinar, sve bi potrošio na piće. I pored svega, Mirjana ga je stalno branila i nadala se da će se promeniti-- ispričala je prijateljica ubijene žene.

Tokom istrage, Marton je priznao da je udarcima usmrtio svoju majku, ali se branio tvrdnjom da nije imao nameru da je ubije. Ipak, prema optužnici, način izvršenja i težina povreda ukazuju na to da se radi o teškom ubistvu.