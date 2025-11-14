Slušaj vest

Marina C. (42) koja je prošle godine u naselju Brzi Brod nožem ubila svoju majku Zoricu (69) ne seća se detalja ovog zločina koji je potresao Niš. Njen otac Najdan priča za Kurir da pokušava da joj na neki način predoči šta se sve dogodilo 8. septembra 2024. godine u njihovoj kući, ali kako kaže, nema ona predstavu o tim jezivim detaljima.

Marina C. je, podsetimo, smeštena u Zatvorsku bolnicu u Beogradu, a njena bolest je neizlečiva.

- Ne znam šta da kažem. Osuđuju me što komuniciram s njom, što vodim koliko toliko računa da ima te ženske potrepštine i drugo, ali dete je dete. Ja ne mogu drugačije. Pošaljem joj po dve ili tri hiljade dinara, meni je penzija mala, a još sam zapao u neke finansijske probleme. Ona je u društvu sa desetak njih u bolnici, pa se druže. Ne može ona da uvidi šta je učinila, pokušavam da je uputim u to, ali ne seća se svega toga. Ispriča mi nešto i ja vidim koliko ona pamti to, a koliko ne - priča otac Najdan.

Kako kaže, propust u slučaju njegove ćerke napravljen je kada je sa lečenja puštena kući da proslavi rođendan.

- Tu je možda u stvartu napravljen previd. Ona je puštena na nekoliko dana iz Psihijatrijske bolnice u Toponici da kući proslavi rođendan. To nije smelo da se desi jer tada je i napravila što je napravila. Teško mi je o svemu tome da pričam jer sam ostao sam i nije mi lako - ispričao je Najdan, koji je i zatekao stravične scene u svoj kući pre godinu i dva meseca, a kada je odmah pozvao policiju.

Kako su nam ranije posvedočili iz šire familije ove porodice, majka je bila vezana za Marinu i bila joj je najveći prijatelj.

- Moja žena Zorica je sve dala za našu ćerku, bila je skroz njoj poklonjena, zapostavila je sebe da bi bila uz nju, ali bolest je bolest. Po meni, Marina je bila dobro sve do bombardovanja. Ona je radila u jednom tekstilnom preduzeću tri godine i bila je odlična radnica. Čak je i neku malu nagradu dobila za rad. E, onda je došlo bombardovanje i njoj je ta atmosfera pogoršala bolest. Tada su počele naše ogromne muke. One sirene nije mogla da sluša, sva bi se obeznanila kada krene onaj zvuk za početak vazdušne opasnosti. Pokušavala je da radi još neko vreme, ali nije išlo. Bila je i na bolovanju, ali se nije smirila. Šta

se dogodilo te večeri, u nedelju kada je podigla ruku na majku, to niko ne zna. Strašno je šta je sve zadesilo našu porodicu - ispričao je ranije Najdan.

Marina C. je te noći, kako smo ranije pisali, tokom večere podigla nož na majku, verovatno iz nekog banalnog razloga. Obdukcija je pokazala da je njena majka imala nekoliko uboda nožem po telu i modricu na nosu. Marina je nakon toga u rastrojstvu otišla iz kuće.