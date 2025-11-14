Slušaj vest

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. D. (55), zaposlenog u kompaniji „Dunav osiguranje“ A.D.O., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Krivičnom prijavom biće obuhvaćen i M. S. (41), odgovorno lice PD „Milk and meat store“ DOO Niš, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.

- Kako se sumnja, D. D. je u periodu od 2017. do 2020. godine, obavljajući poslove obrade i realizacije namenskih kredita za plaćanje troškova registracije i osiguranja vozila u kompaniji „Dunav osiguranje“, sačinjavao kreditnu dokumentaciju sa neistinitim sadržajem koju je overavao pečatom PD „Milk and meat store“, a koji mu je, kako se sumnja, M. S. dao na korišćenje i na taj način mu pomogao u izvršenju krivičnog dela - navode u saopštenju.

Takođe, D. D. je, kako se sumnja, prilikom registracije i osiguranja vozila od korisnika polisa uzimao novac na ruke i zadržavao ga za sebe, dok je istovremeno sačinjavao kreditnu dokumentaciju za plaćanje troškova registracije i osiguranja unoseći podatke o kreditnoj sposobnosti korisnika polisa zaposlenih u ovom privrednom društvu, bez njihovog znanja i odobrenja.

Na taj način je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.399.354 dinara i oštetio kompaniju „Dunav osiguranje“ za oko 1.956.027 dinara u vidu neotplaćenih kreditnih zaduženja.