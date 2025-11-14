Slušaj vest

Nikola M. (35) iz okoline Vršca pre tačno godinu dana izazvao je saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo sa sinom (2) na putu Vlajkovac - Uljma.

Kako smo ranije pisali, sumnja se da se on namerno zakucao u kamion, kako bi napakostio supruzi koja ga je napustila.

Sumnja se da je Nikola M. upravljajući vozilom marke "škoda" rumunskih registarskih oznaka, vozeći sina na suvozačevom mestu, prešao u drugu traku i direktno se zakucao u kamion valjevskih tablica. Od siline udarca muškarac i dete su preminuli na licu mesta, dok je vozač teretnjaka zadobio teške telesne povrede.

Majka zvala policiju

- Nikola M. je kobnog dana uzeo sina iz vrtića, a svojoj bivšoj ženi poslao poruku "da neće nikada više videti dete". Žena je po dobijanju uznemirujuće poruke odmah pozvala policiju, ali nažalost bilo je kasno. Kada je čula da se dogodila nesreća, pala je na kolena - ispričao je ranije naš sagovornik i dodao:

- Žena je neposredno pre saobraćajne nesreće prijavila policiji da joj je Nikola M. poslao preteću poruku i da joj je doslovno rekao da više nikada neće videti sina. Nažalost, došla je policijska patrola na njenu adresu da joj saopšti da je ostala bez deteta u saobraćajnoj nesreći. Scena je bila i više nego potresna. Plakala je i vikala iz sveg glasa: "Ubio mi je sina. Ubio mi je sina, proklet bio!".

Poznanici Nikole M. ispričali su za Kurir posle nesreće da su odmah posumnjali da je on sve namerno uradio jer nikako nije mogao da se pomiri sa time što ga je supruga napustila.

- Njih dvoje su nekoliko godina bili u emotivnoj vezi, slagali su se kao i svaki drugi par. Bilo je tu i lepih stvari, ali i svađa. Venčali su se i dobili dete M. M. pre dve godine - ispričao je poznanik.

Kako dalje navodi naš sagovornik, Nikola M. bio je oduvek lenj i neradnik, a to je sve više dolazilo do izražaja kada su dobili bebu.

- Dok su bili mlađi, nije to toliko pravilo problem, ali kada dobijete dete morate ozbiljno da razmišljate i da se borite za njega, što Nikola M. nažalost nije radio. Živeli su kod njenih u Vršcu, ona je devojka vredna, radna i ubrzo je posle porođaja počela da radi, a Nikola M. nije, i tada su nastale sve češće svađe među njima - kaže prijatelj.

Opsednut

On je dodao i da su ženi svi iz okruženja ukazivali na to da Nikola, što se ono kaže "živi na tuđoj grbači".

- Kada je uvidela o čemu se radi i da ne može tako da nastavi život i da neće da daje loš primer sinu, odlučila je da se raziđu, tako je i bilo. Nikola M. se vratio kod svojih kući u mesto pored Vršca - ispričao nam je ranije sagovornik.

Nastradali Nikola M., prema njegovim rečima, nije mogao da prihvati da je njegova žena odlučila da se raziđu.

- Stalno je pričao o njoj. Bio je opsednut, ali nekako ne kao kada voliš nekog, nego nekako čudno, kao iz neke bolesti i mržnje. Nikad joj nije oprostio što ga je ostavila. Proganjao je i stalno joj pisao, presretao je ispred kuće...