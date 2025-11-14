Carinski službenici su na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja zlatnog nakita, vrednog oko 12.000 evra.
Šok zaplena
CARINICI ZAUSTAVILI AUTO, NAŠLI TORBU, A U NJOJ DUKS! U njemu bilo zamotano pravo pravcato blago, kada vidite slike sve će vam biti jasno (FOTO)
Detaljnom kontrolom je u prostoru između prednjih sedišta automobila, pronađena torba i u njoj dukserica, u koju je bilo uvijeno 239 grama 14-karatnog zlata:
- 11 narukvica
- 9 prstenova
- 6 ogrlica
- dva para minđuša
Zaplena zlatnog nakita na prelazu Gradina Foto: Uprava Carina
Krijumčareni nakit je pravosnažnom presudom trajno zaplenjen, a putnicima je izrečena i novčana kazna.
