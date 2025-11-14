Slušaj vest

Detaljnom kontrolom je u prostoru između prednjih sedišta automobila, pronađena torba i u njoj dukserica, u koju je bilo uvijeno 239 grama 14-karatnog zlata

- 11 narukvica

- 9 prstenova

- 6 ogrlica

- dva para minđuša

Pogledajte u galeriji šta je pronađeno:

Zaplena zlatnog nakita na prelazu Gradina Foto: Uprava Carina

Krijumčareni nakit je pravosnažnom presudom trajno zaplenjen, a putnicima je izrečena i novčana kazna.

