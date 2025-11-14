Slušaj vest

Ivan Asodi (28) navijač Crvene zvezde, poznatiji po nadimku Rus, ubijen je pre dve godine kada ga je nepoznati napadač izrešetao u beogradskom naselju Čukarica. Asodi je, podsetimo, teško ranjen u pucnjavi 4. novembra 2023. godine u popodnevnim satima. Nepoznati napadač tada je u sačekuši teško ranio Asodija sa šest hitaca, a potom pobegao.

Asodi je od zadobijenih povreda preminuo 14. novembra, deset dana nakon ranjavanja, u Urgentnom centru u Beogradu.

- Asodi je, vrlo precizno pogođen sa šest hitaca u stomak. Onaj ko je pucao, pucao je da ubije. Međutim, ranjeni je preživeo kišu metaka i u teškom stanju je prebačen u bolnicu, gde su se lekari 10 dana borili za njegov život, ali nije izdržao - rekao je ranije naš izvor. Njegov ubica inače još uvek nije otkriven, kao ni motiv.

U beogradskim medijima objavljene su čitulje na današnji dan koje su bližnji uputili Asodiju.

- Ne damo vremenu da učini svoje... Nikada te nećemo zaboraviti! Čuvaj nas i pazi...", "Rule moj... Bez tebe, godine ove pune su praznina. Za sve što dolazi, nedostaješ!", "Brate nas... Voljeni nikada ne umiru! Tvoj smeh zauvek će odjekivati našim krajem - piše u čituljama.

1/3 Vidi galeriju Čitulje za Ivana Asodija Foto: Novosti čitulje Printscreen

Ubijeni Ivan je inače od ranije bio dobro poznat policiji, s obzirom na to da je zajedno sa Markom Petkovićem hapšen za ubistvo u porti ctkve u Vraniću 2015. godine. Asodi je javnosti postao poznat posle ovog slučaja, kada je ubijen Saša Joksić (39). Joksić je ubijen tokom letnjeg vašara u Vraniću, u trenutku kada je dvojicu pijanih mladića opomenuo da ne uriniraju u dvorištu crkve.

- Marko Petković i Ivan Asodi nasrnuli su na nesrećnog Joksića, a tokom rvanja jedan od njih je izvukao nož i direktno u srce ubo žrtvu, koji je od zadobijenih povreda preminuo - podseća izvor i dodaje da se ovom dvojcu sudilo za ubistvo, ali se na kraju od gonjenja preminulog Ivana Asodija odustalo.

Foto: Facebook/Balkanski navijaci

Kada je Asodi ubijen, jednu od čitulja potpisao je upravo Petković s kojim je hapšen za ubistvo iz 2015. godine.

- Poslednji pozdrav moj najvećem bratu Rusu, bio si oličenje hrabrosti, ispunjenosti i odanosti i nema te smrti koja može to da ti oduzme. Ruse, istinska legendo, prijatelju moj, s ponosom ću te pominjati, a ovo nikada neću zaboraviti. Počivaj u miru i neka ti je večna slava - ispod ove čitulje koja je preko cele strane novina stoji potpis Marko Petković.