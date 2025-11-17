Slušaj vest

Advokat Kristijan Gulijaš prijavio je mađarskoj policiji svog klijenta Čabu Dera, koji je u Srbiji osuđen na 40 godina za ubistvo Nebojše Markovića, zbog pretnji smrću, prenosi mađarski Indeks.

Foto: Kurir

Petogodišnja saradnja pukla je jer je "nasmejani ubica", kako je Der prozvan, tražio novac od svog advokata i pretio mu da će ga ubiti.

- Prijateljstvo između Dera i njegovog advokata delovalo je kao neraskidiva alijansa. Gulijaš ga je branio više od pet godina, sve dok mu nije iz zatvora poslao preteće pismo - pišu mediji i podsećaju da se Čaba Der dovodi u vezu sa zločinima u Beogradu, Budimpešti i Amsterdamu.

Posvađali se preko telefona

- Imali smo običaj da satima preko telefona, životom sam mogao da garantujem za njega, ali nedavno sam primetio da se dogodila promena u njemu - izjavio je advokat za mađarske medije i dodao da nije pristao na ucenu.

Incidenti u zatvoru Čaba Der je 2022. godine u zatvoru u Segedinu pokušao da ubije Marinka Magdu, koji je takođe osuđen na maksimalnu kaznu, jer je ubeđen da mu je on 1993. godine ubio rođenog brata. Blik.hu je izvestio da se incident dogodio u kaznionici Čilag, kada je Der, koji duboko veruje da je Magda, inače serijski ubica sa severa Vojvodine, presudio njegovom bratu koji je u trenutku smrti imao svega 19 godina, kroz prozor ćelije počeo da preti Marinku i navodno ga napao nožem. Kako su naveli, prozor je bio otvoren zbog vrućine, a kada je Magda izveden u šetnju, zamahnuo je rukom ka njemu. U incidentu niko nije povređen, a uprava zatvora je odlučila da se ova dvojica opasnih momaka više ne sreću.

Osim Magde, nasrnuo je i na cimera koji je optužen za ubistvo žene jer je to zločin koji on ne odobrava. Derov boravak u zatvoru obeležili su i sukobi sa stražarima, kao i želje za menjanjem ćelije jer gleda na groblje.

Situacija je eskalirala kada su se posvađali i razmenili uvrede.

- Tokom dugog razgovora on je ponavljao neke rečenice koje imaju veze sa zločinima koje je izvršio. Kada sam ga upitao Hoću li i ja da završim s metkom u glavi, on je zaćutao. Tu tišinu može svako da shvati kako želi - pojasnio je advokat.

Ne preti u prazno

On navodi da je posebno zastrašujuće to što se zna da Čaba Der nije neko ko preti u prazno.

- Ako pogledamo njegovu prošlost i sadašnju situaciju, veoma je racionalno da pretpostavimo šta znači da će morati da plati - naveo je.

Advokat je Deru otkazao punomoćje, a potom ga i prijavio za ucenu, iznošenje lažnih optužbi i uznemiravanje.

- Mislim da mi javno govorenje o ovom događaju može doneti neku vrstu zaštite - istakao je.

Nasmejani ubica iz Čantavira, da podsetimo, uhapšen je u Pragu u martu 2019. godine. Dva meseca pre toga ubio je Nebojšu Markovića na Banovom brdu, zbog čega je pred Višim sudom u Beogradu osuđen na 40 godina zatvora. U Mađarskoj je zbog zločina osuđen na doživotnu robiju. Povezuje se i sa ubistvima u Amsterdamu.

Nasmejani ubica je iz Mađarske inače slao pisma i zahtevao da ona budu pročitana u Višem sudu u Beogradu, što je sud odbio. U pismu u koje je Kurir imao uvid, on je priznao da je ubio Nebojšu Markovića jer je imao saznanja da on planira njegovu likvidaciju, a koga je sve pomenuo u pismu i šta je tvrdio pročitajte OVDE.