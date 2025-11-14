Nesreća se dogodila kada je "golf" oborio dve pešakinje
NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE NA BANJICI: Povređene dve žene, hitno prevezene u Urgentni centar (video,foto)
Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 12.30 časova dogodila u naselju Banjica u Beogradu.
Kako Kurir nezvanično saznaje, automobil "golf" udario je u dva pešaka.
Udes na Banjici Foto: Kurir, Printscreen/Instagram
- Povređene su dve žene i one su vozilom Hitne pomoći prebačene u Urgentni centar - kaže izvor Kurira.
Da podsetmo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da je automobil maltene na trotoaru, te da okolo ima mnogo policije i Hitne pomoći.
Očevici su ispričali da je vozilo uletelo među ulične prodavce i da ima povređenih.
- Auto je izleteo s kolovoza i udario u grupu ljudi na trotoaru. Dvoje je bilo zarobljeno ispod vozila... Jezivo je bilo - ispričao je jedan od očevidaca.
