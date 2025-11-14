Slušaj vest

 Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 12.30 časova dogodila u naselju Banjica u Beogradu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, automobil "golf" udario je u dva pešaka. 

Udes na Banjici Foto: Kurir, Printscreen/Instagram

- Povređene su dve žene i one su vozilom Hitne pomoći prebačene u Urgentni centar - kaže izvor Kurira. 

Da podsetmo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da je automobil maltene na trotoaru, te da okolo ima mnogo policije i Hitne pomoći. 

2 Autom uleteo među ulične prodavce na Banjici.jpeg Izvor: Čitalac Kurira

 Očevici su ispričali da je vozilo uletelo među ulične prodavce i da ima povređenih.

- Auto je izleteo s kolovoza i udario u grupu ljudi na trotoaru. Dvoje je bilo zarobljeno ispod vozila... Jezivo je bilo - ispričao je jedan od očevidaca.

