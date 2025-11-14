Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, automobil "golf" udario je u dva pešaka.

1/4 Vidi galeriju Udes na Banjici Foto: Kurir, Printscreen/Instagram

- Povređene su dve žene i one su vozilom Hitne pomoći prebačene u Urgentni centar - kaže izvor Kurira.

Da podsetmo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da je automobil maltene na trotoaru, te da okolo ima mnogo policije i Hitne pomoći.

2 Autom uleteo među ulične prodavce na Banjici.jpeg Izvor: Čitalac Kurira

Očevici su ispričali da je vozilo uletelo među ulične prodavce i da ima povređenih.