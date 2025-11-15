Slušaj vest

Kamere snimile prolazak

Kako saznajemo, svedočili su veštaci saobraćajne struke koji su objasnili da se A. S. kretao tako velikom brzinom, da je auto na snimcima kamera sa pumpe izgledao kao senka.

- Na suđenju smo gledali snimke koji su uzeti sa nadzornih kamera pumpe kod koje se nesreća dogodila. Šta da kažem, videli smo tela i brata i snahe, on je ostao zaglavljen u vozilu, ona je ispala napolje - kroz suze priča Goca Vukolić Ivanović, sestra pokojnog Filipa i nastavlja:

- Veštak je rekao da je auto išao toliko nenormalnom brzinom, da se na snimku vidi maltene kao senka, on nas je i upozorio da možda nećemo moći da vidimo kako prolazi usled brzine. "Punto" u kome su bili brat i snaja odleteo je 160 metara od mesta na kome ih je udario, okretao se i prevrtao.

Ona objašnjava da je veštak rekao sudiji da bi ostao pri istom iskazu sve i da snimka nema.

- Od kola mog brata ništa nije ostalo, veštak je istakao da je brzina kretanja BMW-a morala biti jako velika. Auto maltene ne postoji - navodi Vukolićeva.

Kako objašnjava, atmosfera u sudnici bila je potresna.

- Mi smo počeli da vrištimo kada smo videli snimak, na sve to smo videli i tela naših najmilijih i prosto nam još uvek nije dobro i ne možemo da dođemo sebi. Optuženi je okrenuo glavu da ne gleda, ali ga je sudija opomenula i rekla mu da pogleda i on snimak. On se branio, tvrdio da to nije bilo tako kao na snimku, pokušao je da ospori - priča sagovornica.

Vukolićeva ističe da je A.S. na pet strana ispisao molbu za puštanje iz pritvora.

- Naveo je da bi želeo da pređe u kućni pritvor, ali je sud to odbio - kaže i dodaje da je naredno ročište zakazano za 9. decembar.