UHAPŠEN DILER U OBRENOVCU: Džepovi mu bili puni heroina, a kod kuće krio još kesica!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L. M. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili ukupno oko 50 grama praškaste materije nalik na heroin, upakovanu u 67 kesica.
Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli u džepovima 51 plastičnu kesicu sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin.
- Takođe, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je još 16 kesica sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin - navodi se u saopštenju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.