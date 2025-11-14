Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L. M. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili ukupno oko 50 grama praškaste materije nalik na heroin, upakovanu u 67 kesica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli u džepovima 51 plastičnu kesicu sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin.

- Takođe, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je još 16 kesica sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin - navodi se u saopštenju.